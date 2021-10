Włochy – Belgia: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream | Liga Narodów (10.10.2021)

Gdzie obejrzeć mecz Włochy – Belgia? Zanim poznamy triumfatora drugiej edycji Ligi Narodów rozegrany zostanie mecz o 3. miejsce. Zmierzą się w nim reprezentacje Włoch i Belgii, które w półfinałowej rywalizacji musiały uznać wyższość swoich rywali. Spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę (10 października) o godzinie 15:00 na Allianz Stadium w Turynie.

Włochy – Belgia gdzie oglądać?

Obie reprezentacje bardzo poważnie potraktowały rywalizację w turnieju finałowym Ligi Narodów, ale półfinałowych występów nie mogą zaliczyć do udanych. Włosi nie zdołali wykorzystać atutu własnego boiska i przegrali 1:2 w Mediolanie z Hiszpanią. Z kolei Belgowi stoczyli zacięty bój z Francją, w którym byli na dobrej drodze do zwycięstwa. Po pierwszej połowie prowadzili bowiem 2:0, by ostatecznie ulec Trójkolorowym 2:3.

W środę Włochom i Belgom przyjdzie się zmierzyć w “meczu pocieszenia”. Niewykluczone, że szkoleniowcy obu drużyn dają w nim szansę występu piłkarzom, którzy w półfinałowych spotkaniach nie zagrali od pierwszej minuty. Już teraz wiadomo, że goście zagrają osłabieni brakiem Edena Hazarda i Romelu Lukaku.

Na papierze faworytem są Włosi. Czy mistrzowie Europy tym razem nie sprawią zawodu swoim kibicom? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Włochy – Belgia.

Włochy – Belgia, transmisja na żywo w TV

Transmisja z meczu o 3. miejsce Ligi Narodów będzie oczywiście dostępna w polskiej telewizji. Starcie reprezentacji Włoch i Belgii w całości będziemy mogli obejrzeć na kanale Polsat Sport Extra. Mecz transmitowany będzie również na kanałach Telewizji Polskiej – 1. połowa na TVP 1, natomiast 2. połowa na TVP 2. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 15:00.

Włochy – Belgia, transmisja online

Jeżeli nie będzie miał w porze rozgrywania meczu dostępu do telewizji, spotkanie będziesz mógł obejrzeć przez internet. Transmisja online na żywo będzie dostępna na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemami Android i iOS.

Włochy – Belgia, kursy bukmacherskie

Analizując kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów jasno wynika, że dają oni nieco większe szanse na zwycięstwo Włochom, którzy po swojej stronie będą mieli atut gry przed własną publicznością.

Włochy Belgia 2.10 3.55 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10. października 2021 11:06 .

