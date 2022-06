fot. PressFocus Na zdjęciu: Roberto Mancini

Włochy – Argentyna to niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz z udziałem ostatnich mistrzów Europy i zwycięzcy Copa America. Spotkanie odbędzie się w ramach Finalissima 2022. Rywalizacja odbędzie się na słynnym Wembley. Poniżej znajdziesz informację, gdzie można znaleźć transmisję z boju Włochy – Argentyna w telewizji i w internecie.

Włochy – Argentyna, gdzie oglądać

Włochy – Argentyna zmierzą się ze sobą w środę wieczorem w meczu, który w pewnym sensie może przypominać Puchar Interkontynentalny. Batalia odbędzie się w ramach Finalissima 2022.

Squadra Azzurra zagra w tym boju jak mistrz Europy. Włosi wygrali Euro 2020, pozostawiając latem minionego roku w pokonanym polu Anglię. Podopieczni Roberto Manciniego pokonali Synów Albionu w konkursie jedenastek. W normalnym czasie gry miał miejsce rezultat 1:1.

Z kolei Argentyna to aktualny mistrz Ameryki Południowej. Zespół Lionela Scaloniego okazał się lepszy od Brazylii, wygrywając z nią 1:0 w finale Copa America. Jedynego gola w tym boju strzelił Angel Di Maria.

Włochy – Argentyna, transmisja na żywo w TV

Rywalizację na stadionie w Londynie będzie można śledzić “na żywo” w polskiej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport. Mecz zacznie się o 20:45.

Włochy – Argentyna, transmisja za darmo

Rywalizacja Włochy – Argentyna zapowiada się niezwykle ciekawie. Każda z ekip wyróżnia się na tym, że ma pomysł na grę i realizację zadania, którym docelowo jest zwycięstwo. W szeregach Squadra Azzurra brylować może między innymi Lorenzo Insigne. Tymczasem w ekipie z Ameryki Południowej znajdą się: Lautaro Martinez, Angel Di Maria, czy Lionel Messi.

Włochy – Argentyna, transmisja online

Włochy – Argentyna to mecz, który kibice będą mogli śledzić nie tylko w telewizji, ale także w internecie. Transmisja z batalii na słynnym Wembley będzie do obejrzenia na takich platformach jak Canal+ online, czy Polsat Box Go. Obie są dostępne zarówno dzięki dedykowanej stronie internetowej, jak i aplikacji mobilnej.

