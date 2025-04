Wisła Płock - Znicz Pruszków to poniedziałkowy mecz 30. kolejki Betclic 1. Ligi. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję w internecie i w TV.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Andrias Edmundsson

Wisła Płock – Znicz Pruszków, gdzie oglądać?

Wisła Płock to ekipa, które stoi przed dużą szansą zapewnienia sobie miejsca do najmniej w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. W przypadku wygranej w poniedziałkowy wieczór trudno wyobrazić sobie, aby Nafciarze wypadli z TOP 6. Ekipa z Płocka ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po remisie z Polonią Warszawa.

Znicz Pruszków to z kolei zespół, któremu nie grozi już spadek z Betclic 1. Ligi, ale też szans na baraże drużyna Grzegorza Szoki tez praktycznie nie ma. W każdym razie w meczu przeciwko Wiśle ekipa z Pruszkowa ma zamiar wrócić na zwycięski szlaki po dwóch z rzędu porażkach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła Płock – Znicz Pruszków, transmisja w TV

Poniedziałkowa konfrontacja będzie do zobaczenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Wisła Płock – Znicz Pruszków będzie emitowana na antenie TVP Sport od godziny 19:00. Rywalizację skomentują Maciej Iwański i Tomasz Łapiński.

Wisła Płock – Znicz Pruszków, transmisja online

Mecz na stadionie w Płocku będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Wisła Płock – Znicz Pruszków zacznie się o godzinie 19:00. Ponadto starcie w ramach 30. kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła Płock – Znicz Pruszków, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wisły

wygraną Znicza

remisem wygraną Wisły 67%

wygraną Znicza 33%

remisem 0% 3+ Votes

Wisła Płock – Znicz Pruszków, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygrana Wisły został oszacowany na 1.62.

Wisła Płock Znicz Pruszków 1.63 3.70 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 kwietnia 2025 14:09 .