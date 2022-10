PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock

Wisła – Śląsk: transmisja w TV i stream online. W ostatnim sobotnim meczu 15. kolejki PKO Ekstraklasy Wisła Płock podejmie przed własną publicznością Śląsk Wrocław. Dla gospodarzy to znakomita okazja, by po dwóch meczach bez wygranej wreszcie zgarnąć komplet punktów w pojedynku ze słabo spisującymi się wrocławianami w tym sezonie. Początek meczu o godzinie 20:00.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, gdzie oglądać

Wisła Płock przystępuje do spotkania ze Śląskiem Wrocław po remisie ze Stalą Mielec i odpadnięciu z Pucharu Polski w pojedynku z Legią Warszawa. Jednak kilka dni wcześniej płocczanie pokonali stołeczny klub 2:1 w rozgrywkach ligowych. Wisła znajduje się obecnie na trzecim miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Ma punkt straty do drugiego Widzewa oraz tyle samo oczek, co czwarta Legia.

Śląsk Wrocław to dwunasty zespół tego sezonu z siedemnastoma punktami na koncie. Wrocławianie nie potrafią w tej kampanii ustabilizować formy. W ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (Górnik Zabrze, Lech Poznań – Puchar Polski), dwukrotnie przegrali (Warta Poznań, Radomiak Radom) oraz jedno spotkanie zremisowali (Jagiellonia Białystok).

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz Wisły ze Śląskiem będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego pojedynku będzie prowadzona na antenie CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, transmisja online

Starcie Wisły Płock ze Śląskiem Wrocław można również obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Wykupując abonament na sześć miesięcy z góry zaoszczędzisz 96 złotych! W takim wariancie zapłacisz jedynie 198 zł zamiast 294 zł. Standardowy miesięczny abonament kosztuje 49 zł.

Wisła Płock – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Według polskich, legalnych bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku jest Wisła Płock. Kursy na wygraną Nafciarzy wynoszą 2,00. Typy na remis w tym pojedynku oscylują natomiast wokół 3,55. Zdaniem bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem jest zwycięstwo Śląska Wrocław.

Wisła Płock Śląsk Wrocław 2.05 3.60 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2022 08:43 .