PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Jaroch

Wisła Kraków – Skra: transmisja TV i online. W sobotę Białą Gwiazdę czeka kolejne spotkanie na pierwszoligowych boiskach. Tym razem zmierzy się przed własną publicznością ze Skrą Częstochowa. Sprawdź jak obejrzeć mecz Wisła – Skra za darmo.

Wisła Kraków – Skra, gdzie obejrzeć

Wisła Kraków przed tygodniem doznała pierwszej porażki w obecnym sezonie. W wyjazdowym meczu musiała uznać wyższość GKS-u Tychy (1:3), który znalazł sposób na dobrze spisującą się we wcześniejszych meczach defensywę Białej Gwiazdy. Mimo straty punktów zespół Jerzego Brzęczka utrzymał się po poprzedniej kolejce na prowadzeniu w tabeli, ale w piątek przeskoczył go ŁKS Łódź, który pokonał Ruch Chorzów.

Wisła w sobotę będzie chciała wrócić na zwycięski tor i wybiegnie na murawę w roli faworyta do wygranej. Gospodarze nie mogą jednak zlekceważyć swojego przeciwnika, który w tym sezonie pokazał już, że potrafi przeciwstawić się teoretycznie lepszym drużynom.

Niemniej jednak, piłkarze Wisły aby myśleć o powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej, nie mogą sobie pozwolić w takich spotkaniach na potknięcia. Sprawdź typy na mecz Wisła – Skra.

Wisła Kraków – Skra, transmisja na żywo w TV

Mecz, który odbędzie się w ramach 7. kolejki 1 Ligi, rozegrany zostanie w sobotę (20 sierpnia) o godzinie 17:30. Tradycyjnie już spotkanie z udziałem Wisły będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzymy “na żywo” na kanale Polsat Sport Extra. Ponadto pojedynek obu drużyn będzie można oglądać online w usłudze Polsat Box Go, do której teraz można uzyskać dostęp zupełnie za darmo na 30 dni.

Wisła Kraków – Skra: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli nie masz dostępu do telewizyjnego pakietu ze sportowymi kanałami Polsatu, możesz skorzystać z oferty Fuksiarza. Bukmacher ten oferuje bowiem zupełnie za darmo miesięczny dostęp do sportowego pakietu w usłudze Polsat Box Go. Jak go odebrać?

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Wisła Kraków – Skra, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz Wisła – Skra będzie można obejrzeć korzystając z usługi Polsat Box Go. Powyżej zamieściliśmy informacje o tym, jak odebrać za darmo 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego,

Wisła Kraków – Skra, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego kto jest faworytem tego spotkania. Aż taka rozbieżność w kursach na wygraną jednej i drugiej drużyny może jednak nieco dziwić, jeżeli popatrzymy na ostatnie wyniki.

Wisła Kraków Skra Częstochowa 1.48 4.35 7.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2022 09:12 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin