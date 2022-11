PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Wisła Kraków – Górnik Łęczna: transmisja TV i online. Przed tygodniem Biała Gwiazda przerwała fatalną serię bez zwycięstwa, a w piątkowy wieczór powalczy o drugie zwycięstwo z rzędu. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Wisła – Górnik za darmo.

Wisła Kraków – Górnik Łęczna, gdzie obejrzeć

Kibice Wisły Kraków na zwycięstwo swojej drużyny czekali ponad dwa miesiące. Prowadzona obecnie przez Radosława Sobolewskiego drużyna zaliczyła przełamanie w ostatniej kolejce, kiedy na wyjeździe pokonała 2:1 Zagłębie Sosnowiec. Dzięki tej wygranej Biała Gwiazda awansowała na dziewiąte miejsce w tabeli i do miejsc premiowanych grą w barażach o awans do Ekstraklasy traci już tylko dwa punkty.

W piątkowy wieczór o siódme zwycięstwo w tym sezonie Wisła zagra u siebie z Górnikiem Łęczna, który zajmuje 13. miejsce w tabeli. Gospodarze przystąpią do tego meczu w roli faworyta, bowiem drużyna z Lubelszczyzny w tym sezonie nie potrafiła jeszcze wygrać w delegacji. W ośmiu rozegranych meczach na boiskach rywali trzy razy remisowała i doznała pięciu porażek.

Wisła Kraków – Górnik Łęczna, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie Wisła Kraków – Górnik Łęczna rozpocznie się o godzinie 20:30. Mecz będziemy mogli obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport News.

Wisła Kraków – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta piątkowego meczu stawiają Wisłę Kraków, na zwycięstwo której kursy sięgają 1.85. W przypadku Górnika kurs na wygraną wynosi nawet 4.90.

1. liga Wisła Kraków Górnik Łęczna 1.80 3.75 5.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2022 08:05 .

