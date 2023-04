Wisła - Chojniczanka: transmisja w TV i online. Jeden z faworytów do awansu do Ekstraklasy zmierzy się w sobotę z ostatnią drużyną w ligowej tabeli. Sprawdź gdzie oglądać mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła – Chojniczanka, gdzie obejrzeć?

Wisła Kraków do sobotniego spotkania z ostatnią w tabeli Chojniczanką Chojnice przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Wiślacy nie mogą sobie w tym meczu pozwolić na wpadkę, jeżeli myślą jeszcze o wywalczeniu bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Każdy inny wynik niż wygrana wiślaków będzie dużą niespodzianką.

Piłkarze Wisły w sobotnie popołudnie na pewno będą mogli liczyć na doping swoich kibiców, którzy od początku rundy regularnie wykupują komplet dostępnych biletów. W sobotę gospodarzy interesować będzie tylko jedno – zgarnięcie pełnej puli. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła – Chojniczanka.

Wisła – Chojniczanka, transmisja na żywo w TV

Mecz Wisła – Chojniczanka rozegrany zostanie w sobotę (29 kwietnia) o godzinie 17:30. Transmisja z tego spotkania dostępna bedzie na kanale Polsat Sport.

Wisła – Chojniczanka: transmisja online za darmo

Spotkanie Wisła – Chojniczanka można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa Polsat Box Go. Teraz można uzyskać do niej dostęp na 30 dni zupełnie za darmo, co umożliwia promocja przygotowana przez Fuksiarza. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Wisła – Chojniczanka, kursy bukmacherskie

Wisła jest uznawana przez bukmacherów niemal za murowanego faworyta do zdobycia trzech punktów. Wystarczy spojrzeć na oferowane przez nich kursy.

Wisła Kraków Chojniczanka 1.38 5.15 8.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2023 15:28 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin