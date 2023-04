PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez i Bartosz Jaroch

1. liga Wisła Kraków Chojniczanka 1.40 4.80 8.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 kwietnia 2023 19:05 .

Wisła – Chojniczanka, typy bukmacherskie

Wisła, jeżeli chce liczyć się w walce o bezpośredni awans do Ekstraklasy, musi w sobotnim meczu sięgnąć po trzy punkty. Potknięcie w tym pojedynku mocno skomplikuje sytuację wiślaków przed kolejnymi pojedynkami. Należy jednak pamiętać, że zespół Radosława Sobolewskiego wystąpi w sobotę bez dwóch podstawowych zawodników. Nie mniej jednak nie spodziewamy się w tym meczu niespodzianki i stawiamy na wiślaków. Nasz typ: wygrana Wisły

STS 1.42 wygrana Wisły Zagraj!

Wisła – Chojniczanka, ostatnie wyniki

Krocząca jeszcze do niedawna od zwycięstwa do zwycięstwa Wisła Kraków dostała małej zadyszki. Wskazywać na to mogą dwie porażki w trzech ostatnich ligowych meczach rozgrywanych na boiskach rywali. Najpierw Biała Gwiazda niespodziewanie uległa 1:2 w Niepołomicach miejscowej Puszczy, a następnie przed tygodniem musiała uznać w Gliwicach wyższość bezpośredniego rywala w walce o awans do Ekstraklasy – Ruchu Chorzów (0:2). W międzyczasie podopieczni Radosława Sobolewskiego pewnie 3:1 ograli u siebie Stal Rzeszów i na podobną reakcję liczą w sobotę.

Zakład bez ryzyka 100 zł na mecz Wisła – Chojniczanka Odbierz w STS

Wisła do sobotniego meczu przystąpi w roli niemal murowanego faworyta do zwycięstwa. Do Krakowa z wizytą udaje się ostatnia drużyna ligowej tabeli – Chojniczanka Chojnice, która ostatnie zwycięstwo odniosła w pierwszym wiosennym meczu (2:0 ze Skrą Częstochowa). W ostatnich dziewięciu meczach Chojniczanka zanotowała cztery remisy i doznała aż pięciu porażek. W efekcie na sześć kolejek przed zakończeniem sezonu do bezpiecznego miejsca traci aż osiem punktów.

Wisła – Chojniczanka, historia

Chojniczanka w obecnym sezonie odniosła tylko cztery zwycięstwa, ale jedno z nich w jesiennej konfrontacji z Wisłą przed własną publicznością. Chojniczanka zwyciężyła wówczas skromnie 1:0 po trafieniu Tomasza Mikołajczaka z rzutu karnego.

Wisła – Chojniczaka, kursy bukmacherskie

Wisła jest zdecydowanym faworytem sobotniego meczu, także zdaniem bukmacherów. Należy jednak pamiętać, że gospodarze zagrają poważnie osłabieni. Rozważając typ na ten mecz warto skorzystać w STS z zakładu bez ryzyka 100 zł, który można otrzymać podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Wisła – Chojniczanka, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wisły 100% remisem 0% wygraną Chojniczanki 0% 11 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Wisły

remisem

wygraną Chojniczanki

Wisła – Chojniczanka, przewidywane składy

Wisła ostatnią wizytę w Gliwicach i mecz z Ruchem Chorzów okupiła kontuzjami dwóch ważnych zawodników. Mięśniowych urazów nabawili się David Junca i Alex Mula, w efekcie czego nie będą mogli wystąpić w sobotnim meczu. Wyłączeni z gry są także Alan Uryga, Jakub Błaszczykowski i Piotr Starzyński.

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Moltenis, Tachi – Villar, Igbekeme, Duda, Fernandez, Młyński – Rodado

Chojniczanka: Kuchta – Raburski, Grolik, Buchał, Mikołajczyk – Ryczkowski, van Huffel, Czajkowski, Mikołajczak, Jakóbowski – Skrzypczak

Wisła – Chojniczanka, transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – Chojniczanka Chojnice rozegrany zostanie w sobotę (29 kwietnia) o godzinie 17:00. Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Zgarnij bonus! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.