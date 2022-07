PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Jaroch

Gdzie obejrzeć mecz Wisła – Arka? W sobotę w Krakowie odbędzie się pojedynek dwóch drużyn zaliczanych do grona kandydatów do walki o awans do Ekstraklasy. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Wisły Kraków za darmo.

Wisła – Arka, gdzie obejrzeć

Po dwóch rozegranych kolejkach obie drużyny pozostają bez porażki i mają na swoim koncie po cztery punkty. Wisła Kraków sezon rozpoczęła od bezbramkowego remisu z Sandecją Nowy Sącz, ale w drugiej kolejce pokonała na wyjeździe 2:0 Resovię. Arka wystartowała wygraną 1:0 nad Podbeskidziem Bielsko-Biała, by przed tygodniem podzielić się punktami z Zagłębiem Sosnowiec (0:0).

Obie drużyny jeszcze niedawno regularnie mierzyły się ze sobą w Ekstraklasie. Teraz ich celem jest jak najszybszy powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ważne w tym kontekście jest dobre rozpoczęcie sezonu, dlatego też w sobotnim meczu obie jedenastki zagrają o pełną pulę.

W sobotę Wisła będzie dysponować atutem własnego boiska, ale należy pamiętać, że nie wygrała żadnego z sześciu ostatnich bezpośrednich spotkań z Arką. Sprawdź typy na mecz Wisła – Arka.

Wisła – Arka, transmisja na żywo w TV

Hit 1 Ligi odbędzie się w sobotę (30 lipca) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport. Jeżeli nie masz dostępu do tego kanału, spotkanie będziesz mógł obejrzeć także w usłudze Polsat Box Go. Teraz możesz uzyskać dostęp do niej na miesiąc zupełnie za darmo. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Wisła – Arka: transmisja na żywo za darmo

Transmisja z sobotniego meczu Wisła – Arka będzie dostępna za darmo w Polsat Box Go. Darmowy dostęp do tej usługi na 30 dni można uzyskać korzystając z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Wisła – Arka, transmisja online

Powyżej przedstawiliśmy już sposób jak uzyskać darmowy dostęp do usługi Polsat Box Go, za pośrednictwem której będzie można obejrzeć pojedynek Wisły z Arką przez internet.

Wisła – Arka, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli lekkiego faworyta wskazują w tym meczu na Wisłę. Biała Gwiazda zagra przed własną publicznością, która powinna licznie pojawić się w sobotę na stadionie.

Wisła Kraków Arka Gdynia 2.15 3.40 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2022 10:03 .

