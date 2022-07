PressFocus Na zdjęciu: Vullnet Basha

Wisła – Arka: typy i kursy na mecz 1. ligi. W sobotę dojdzie do pierwszoligowego hitu, w którym zmierzą się dwie drużyny uznawane za kandydatów do walki o awans do Ekstraklasy. Tak też stawiają sobie na ten sezon.

1. liga Wisła Kraków Arka Gdynia 2.22 3.25 3.65

Wisła Kraków – Arka, typy i przewidywania

Wisła i Arka są bezpośrednimi rywalami w walce o awans do Ekstraklasy w tym sezonie. Sobotnie spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie i trudno wskazać w nim faworyta, choć Wisła po swojej stronie będzie miała atut własnego boiska. Obie drużyny w tym sezonie nie straciły jeszcze bramki. Tych w sobotę również nie spodziewamy się zbyt wielu. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Wisła Kraków – Arka, ostatnie wyniki

Obie drużyny przed sezonem zaliczane były do wąskiego grona kandydatów do walki o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Arka już w poprzednich rozgrywkach do końca walczyła o powrót do Ekstraklasy, z kolei Wisła po spadku znalazła się w zupełnie nowej rzeczywistości.

Po dwóch pierwszych kolejkach obie jedenastki mają na swoim koncie po cztery punkty. Biała Gwiazda na inaugurację sprawiła mały zawód swoim kibicom, tylko bezbramkowo remisując u siebie z Sandecją Nowy Sącz, ale przed tygodniem stanęła już na wysokości zadania i po znacznie lepszym występie pokonała 2:0 Resovię.

Arka sezon rozpoczęła od zgarnięcia pełnej puli i skromnego zwycięstwa 1:0 w wyjazdowym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W drugiej kolejce zapisała na swoje konto jeden punkt, remisując 0:0 na własnym stadionie z Zagłębiem Sosnowiec.

Wisła Kraków – Arka, historia

Wisła z Arką całkiem niedawno regularnie rywalizowały na pierwszoligowych boiskach. Ostatnie pojedynki stoczyły w sezonie 2019/20. Mecz w Gdyni zakończył się bezbramkowym remisem, natomiast w Krakowie skronie 1:0 wygrali goście.

Wisła nie wygrała żadnego z sześciu ostatnich meczów z Arką. W tym czasie jedenastka z Gdyni odniosła aż cztery zwycięstwa. Wiślacy ostatni komplet punktów zgarnęli w 2018 roku, kiedy u siebie zwyciężyli 3:2.

Wisła Kraków – Arka, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo w sobotnim spotkaniu dają piłkarzom Wisły Kraków. Kursy na ich wygraną kształtują się w granicach 2.15 – 2.22. Z kolei na wygraną Arki można postawić nawet po kursie 3.60.

Wisła Kraków – Arka, przewidywane składy

W składzie Wisły nie należy spodziewać się większych zmian w porównaniu do jedenastki, która rozpoczęła ostatnie spotkanie z Resovią. Trener Jerzy Brzęczek nie będzie miał do swojej dyspozycji sześciu zawodników. Z powodu kontuzji na murawie nie pojawią się Marcin Bartoń, Jakub Błaszczykowski, Momo Cisse, Luis Fernandez, Zdenek Ondrasek i Alan Uryga.

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Colley, Wachowiak – Młyński, Basha, Jelić Balta, Dyda, Pereira – Żyro

Arka: Krzepisz – Rymaniak, Marcjanik, Ziemann, Stolc – Skóra, Milewski, Gol, Aleman, Adamczyk – Czubak

Wisła Kraków – Arka, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie 3. kolejki 1 Ligi rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie można je obejrzeć na kanale Polsat Sport. Za pośrednictwem internetu mecz będzie dostępny w usłudze Polsat Box Go, do której dostęp na cały miesiąc można uzyskać za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Darmowy dostęp uzyskamy rejestrując konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacając w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

