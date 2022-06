Wimbledon: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online z Wimbledonu 2022. Kiedy gra Iga Świątek?

PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

Wimbledon 2022: transmisja za darmo. 27 czerwca rozpocznie się kolejny turniej wielkoszlemowy w tym roku. Tym razem najlepsi tenisiści i tenisistki, a wśród nich Iga Świątek i Hubert Hurkacz, będą rywalizować na trawiastych kortach Wimbledonu. Sprawdź gdzie zupełnie za darmo obejrzysz wszystkie mecze Wimbledonu.

Wimbledon 2022: gdzie oglądać?

Tegoroczny Wimbledon, z punktu widzenia polskiego kibica, zapowiada się niezwykle ciekawie. Iga Świątek po wygraniu w świetnym stylu French Open, do turnieju w Londynie przystąpi w roli zdecydowanej faworytki. Dla reprezentantki Polski to kolejne wielkie wyzwanie, ale jeżeli będzie prezentowała podobną formę do tej w ostatnich kilku tygodniach, to trudno wskazać rywalkę, która mogłaby ja zagrozić.

Kibice w Polsce duże nadzieje pokładają również w występie Huberta Hurkacza, który wygrywając ostatni turniej w niemieckim Halle, potwierdził, że znajduje się w świetnej dyspozycji. W finałowym meczu nie dał szans numerowi jeden światowego rankingu Daniiłowi Miedwiediewowi, co naturalnie sprawia, że dołączył do grona faworytów Wimbledonu.

Wimbledon 2022: transmisja na żywo w TV

Odbywający się na przełomie lipca i sierpnia turniej na kortach Wimbledonu będzie oczywiście można oglądać w polskiej telewizji. Najważniejsze i najciekawsze pojedynki będą transmitowane na sportowych kanałach Polsatu.

Wimbledon 2022: transmisja na żywo za darmo

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku French Open, jest możliwość oglądania wszystkich meczów Wimbledonu zupełnie za darmo. Darmowe transmisje swoim klientom udostępnia bukmacher STS. Aby uzyskać do nich dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kurs 50.0 na zwycięstwo Igi Świątek

Bukmacher Betfan ponownie przygotował promocję, dzięki której można postawić na zwycięstwo Igi Świątek w całym turnieju po kursie 50.0. Osoby, które skorzystały z tej promocji przy okazji French Open nie mogły narzekać. Co trzeba zrobić, aby mieć możliwość skorzystania z tej oferty? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj konta w Betfan z kodem promocyjnym GOAL Dokonaj depozytu o minimalnej wartości 55 zł i postaw pierwszy dowolny kupon za minimum 50 zł. W razie porażki otrzymasz zwrot 100% do 600 zł w formie bonusu w ramach oferty “zakład bez ryzyka w Betfan”. Zagraj za 5 zł na zwycięstwo Igi Świątek w Wimbledonie po kursie 50.00 na stronie promocji.

Jeżeli Twój kupon okaże się trafiony, wygrana trafi od razu na konto główne i nie będzie podlegała obrotowi.

Kiedy gra Iga Świątek?

Iga Świątek do turnieju przystąpi rozstawiona z numerem “1”. Rywalizacja w turnieju głównym rozpocznie się w 27 czerwca, ale na ten moment nie jest jeszcze znany dokładny termin pierwszego spotkania z udziałem reprezentantki Polski. Losowanie drabinki, w wyniku którego Świątek pozna swoją pierwszą rywalkę i potencjalne przeciwniczki w kolejnych rundach, odbędzie się 24 czerwca (piątek) o godzinie 11:00.

Gdzie za darmo oglądać Wimbledon 2022? Mecze Wimbledonu będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV po spełnieniu prostych warunków. Kiedy rozpocznie się turniej Wimbledon 2022? Początek turnieju głównego zaplanowany jest na poniedziałek (27 czerwca).

