Wieczysta – Resovia, gdzie oglądać?

Sobotni mecz Wieczysta – Resovia to zdecydowanie najciekawsza konfrontacja w 1. kolejce Betclic 2 Ligi. Będzie to pojedynek beniaminka i jednocześnie faworyta do awansu z zespołem, który w poprzednim sezonie występował na zapleczu Ekstraklasy. Faworytem tej rywalizacji są podopieczni Sebastiana Peszko, którzy w tym sezonie celują w kolejny awans.

Wieczystej w osiągnięciu celu mają pomóc liczne wzmocnienia. Do drużyny dołączyło kilku zawodników, którzy poprzednim sezonie występowali na boiskach Ekstraklasy. Należy również pamiętać, że zespół z Krakowa ma w swoim składzie takich piłkarzy jak Michał Pazdan czy Jacek Góralski. Sprawdź typy na mecz Wieczysta – Resovia.

Wieczysta – Resovia, transmisja w TV

Mecz Wieczysta – Resovia rozegrany zostanie w sobotę (20 lipca) o godzinie 14:45. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale TVP Sport, a pojedynek skomentuje Hubert Bugaj.

Wieczysta – Resovia, transmisja online

Drugoligowy hit będzie można również obejrzeć za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie między innymi w usłudze Betclic TV. Dostęp do niej uzyskasz zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadając na nim środki w dowolnej wysokości. Inną opcją jest skorzystanie z transmisji dostępnej na stronei tvpsport.pl.

Wieczysta – Resovia, kto wygra?

Wieczysta – Resovia, kursy bukmacherskie

Wieczysta przystąpi do sobotniego meczu w roli faworyta. Pokazują to również kursy oferowane na ten pojedynek przez bukmacherów.

Wieczysta Kraków Resovia 1.62 3.75 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lipca 2024 08:38 .

Gdzie obejrzeć mecz Wieczysta – Resovia? Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport, a także w usłudze Betclic TV z kodem GOALPL oraz na stronie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Wieczysta – Resovia? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (20 lipca) o godzinie 14:45.

