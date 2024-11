Widzew Łódź - Raków Częstochowa to jeden z meczów 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Faworyta rywalizacji trudno wskazać. Sprawdź, gdzie będzie można znaleźć transmisję spotkania.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Reklama

Widzew – Raków: gdzie oglądać?

Widzew Łódź i Raków Częstochowa to drużyny, które dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica 10 punktów. Ekipa dowodzona przez Daniela Myśliwca ma na swoim koncie 32 oczka. Z kolei bilansem 22 punktów legitymują się Czerwono-niebiescy. Częstochowianie przystąpią do sobotniej potyczki, chcąc wrócić na zwycięskie tory po dwóch z rzędu remisach. Z kolei drużyna w Łodzi chce się podnieść z kolan po porażce z Puszczą Niepołomice (0:2).

Widzew – Raków: transmisja w TV

Sobotnie starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Widzew Łódź – Raków Częstochowa będzie do obejrzenia na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:15 i skomentują ją Bartosz Gleń i Michał Żewłakow.

Widzew – Raków: transmisja online

Transmisja tego starcia dostępna będzie także w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Teraz dostęp możesz uzyskać w cenie 59 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące.

Bonus 200 zł za wygraną Widzewa lub Rakowa W STS obowiązuje w ten weekend oferta pozwalająca na zgarnięci 200 zł bonusu za typ na zwycięzcę dowolnego meczu 17. kolejki Ekstraklasy. Poniżej w kilku krokach wyjaśniamy jak skorzystać z tej promocji przy okazji meczu Widzew – Raków. Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO z tego linku. Nie zapomnij zaakceptować zgód marketingowych, Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł, Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięzcy spotkania Widzew – Raków, Minimalna stawka zakładu to 2 zł, Jeśli Twój kupon okaże się wygrany, otrzymasz dodatkowy bonus o wartości 200 zł. Widzew – Raków: kto wygra? Jak zakończy się spotkanie? wygraną Widzewa

wygraną Rakowa

remisem wygraną Widzewa

wygraną Rakowa

remisem 0 Votes

Widzew – Raków: kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem rywalizacji są goście. Typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa oszacowano na 2.00. Remis kształtuje się na poziomie 3.30. Z kolei opcję na ewentualną wygrana Widzewa Łódź wyceniono na 3.75.

Widzew Łódź Raków Częstochowa 3.80 3.40 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2024 07:37 .

Gdzie oglądać spotkanie Widzew – Raków? Mecz będzie transmitowany w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K i w internecie w usłudze CANAL+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Widzew – Raków? Mecz odbędzie się w sobotę (30 listopada) o godzinie 20:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.