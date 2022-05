PressFocus Na zdjęciu: Marek Hanousek

Gdzie obejrzeć mecz Widzew – Podbeskidzie? Podopieczni Janusza Niedźwiedzia zagrają w niedzielę o powrót do długiej przerwie do Ekstraklasy. Potrzebują do tego wygranej w meczu z Góralami. Sprawdź jak obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

1. liga Widzew Łódź Podbeskidzie Bielsko-Biała 2.00 3.65 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2022 18:51 .

Widzew – Podbeskidzie, gdzie obejrzeć

Pewna awansu do Ekstraklasy jest na razie tylko Miedź Legnica. Kwestia drugiego miejsca i bezpośredniego awansu rozstrzygnie się w niedzielne popołudnie, kiedy rozegrana zostanie ostatnia kolejka pierwszej ligi. Wszystko w swoich rękach ma plasujący się obecnie na drugim miejscu Widzew, który jednak w ostatnich tygodniach regularnie zawodził swoich kibiców.

Łodzianie, którzy mają jeden punkt przewagi nad trzecią w tabeli Arką Gdynia, przegrali trzy z czterech ostatnich ligowych meczów. Do niedzielnego spotkania z Podbeskidziem przystąpi co prawda w roli faworyta, ale kibice drużyny nie mają powodów do optymizmu. Ze strony gości z Bielska-Białej nie mogą liczyć na taryfę ulgową, bowiem ci cały czas zachowują szanse na zakończenie rywalizację w sezonie na szóstym miejscu w tabeli i uzyskanie prawa gry w barażach o awans.

Widzew nie wspomina również najmilej pierwszego pojedynku z Podbeskidziem w tym sezonie. Spotkanie zakończyło się bowiem efektowną wygraną Górali. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Widzew – Podbeskidzie.

Widzew – Podbeskidzie, transmisja na żywo w TV

Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozegrane zostaną w niedzielę o godzinie 12:40. Spotkanie Widzewa z Podbeskidziem będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport. Teraz można również uzyskać zupełnie za darmo dostęp do usługi Polsat Box Go, za pośrednictwem której również obejrzymy ten mecz. Jak? Wyjaśniamy poniżej.

Widzew – Podbeskidzie: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Widzewa z Podbeskidziem, które ma decydujące znaczenie w walce o awans do Ekstraklasy będziemy mogli obejrzeć za darmo za pośrednictwem internetu korzystając z Polsat Box Go. Pozwala na to promocja przygotowana przez Fuksiarza, który nowym klientom daje możliwość odebrania darmowego dostępu do usługi na 30 dni. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Widzew – Podbeskidzie, transmisja online

Transmisja online w niedzielnego spotkania w Łodzi będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Teraz możesz uzyskać do niej dostęp zupełnie za darmo na 30 dni. Powyżej przedstawiliśmy warunki tej oferty.

Widzew – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w niedzielnym meczu stawiają na Widzew, ale nie odbierają również szans Podbeskidziu. Kursy na wygraną gospodarzy sięgają obecnie 2.00.

