PressFocus Na zdjęciu: Kevin de Bruyne

West Ham – Manchester City: transmisja w TV i stream online. Drużyna Josepa Guardioli stanie w niedzielę przed szansą zrobienia ogromnego kroku w kierunku zdobycia mistrzostwa Anglii. Wygrana w Londynie znacznie przybliży ich do tytułu. Sprawdź gdzie obejrzysz ich mecz z Młotami i jak uzyskać darmowy dostęp do transmisji.

London Stadium Premier League West Ham Manchester City 7.40 5.05 1.46 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2022 11:19 .

West Ham – Manchester City, gdzie obejrzeć

Manchester City wykorzystując niedawne potknięcie Liverpoolu w meczu z Tottenhamem Hotspur znalazł się w doskonałej sytuacji w walce o mistrzostwo Anglii. Obywatele na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu mają na koncie trzy punkty więcej od The Reds i znacznie lepszy bilans bramkowy, który ma znaczenie w momencie, gdy drużyny mają na koncie taką samą liczbę punktów. W efekcie wygrywając w niedzielnym meczu z West Hamem United Obywatele praktycznie zapewnią sobie tytuł.

Drużyna Josepa Guardioli z pewnością nie może jednak liczyć na taryfę ulgową ze strony zajmującego obecnie siódme miejsce w tabeli West Hamu. Młoty sprawiając sensację i zdobywając trzy punkty przeskoczą w tabeli Manchester United. Zajmując szóstą lokatę na koniec sezonu mieliby możliwość występów w Lidze Europy zamiast Lidze Konferencji.

W pierwszym pojedynku obu zespołów, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku, Manchester City wygrał na Etihad Stadium 2:1. W niedzielę atut własnego boiska będzie po stronie West Hamu. Sprawdź typy na mecz West Ham – Manchester City.

West Ham – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie 37. kolejki Premier League pomiędzy West Hamem i Manchesterem City rozpocznie się o godzinie 15:00. Mecz, który skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny, obejrzymy na kanałach Canal+ Family i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

West Ham – Manchester City: transmisja na żywo za darmo

Kluczowe spotkanie w walce o mistrzowski tytuł będzie można obejrzeć także zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Bukmacher eWinner oferuje bowiem promocję, dzięki której można otrzymać darmowy voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. O to co trzeba zrobić.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

West Ham – Manchester City, transmisja online

Spotkanie West Hamu z Manchesterem City online będzie można obejrzeć za pośrednictwem usługi Canal+ online. Teraz możesz uzyskać do niej dostęp za darmo. Wystarczy skorzystać z opisanej powyżej promocji bukmachera eWinner.

West Ham – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu według bukmacherów, co oczywiście nie może dziwić, jest zespół Manchesteru City. Kursy na jego wygraną oscylują w okolicy 1.40.

West Ham Manchester City 7.40 5.05 1.46 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2022 11:19 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin