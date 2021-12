PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

West Ham – Chelsea: transmisja w telewizji oraz stream online. Rywalizacja w 15. kolejce Premier League rozpocznie się od derbów Londynu, w których Młoty podejmować będą przed własną publicznością The Blues. W roli faworyta na boisko wybiegną podopieczni Thomasa Tuchela, ale mogą spodziewać się trudnym warunków ze strony gospodarzy. Mecz obejrzymy w polskiej telewizji, a także za pośrednictwem usługi Canal+ online, do której dostęp można uzyskać teraz za darmo. Sprawdź co trzeba zrobić.

West Ham – Chelsea, gdzie oglądać

Chelsea pozostaje liderem Premier League, ale w ostatnich kolejkach wygrane mecze przeplatała remisami. W ostatnim ligowym meczu podopieczni Thomasa Tuchela pokonali na wyjeździe 2:1 Watford, czy potwierdzili swoją świetną formę na boiskach rywali. W tym sezonie w siedmiu meczach na stadionach swoich przeciwników odnieśli sześć zwycięstw i zanotowali jeden remis.

Zajmujący czwarte miejsce w tabeli West Ham United ostatnich kolejek nie może zaliczyć do udanych. Młoty zapisały na swoje konto tylko jeden punkt w trzech ostatnich spotkań i ich strata do czołowej trójki wzrosła już do siedmiu punktów.

W sobotni popołudnie w roli zdecydowanego faworyta na boisko wybiegną goście. Nie ma wątpliwości, że każdy inny wynik niż ich wygrana będzie dużą niespodzianką. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz West Ham – Chelsea.

West Ham – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz 15. kolejki Premier League pomiędzy West Hamem i Chelsea rozpocznie się o godzinie 13:30. Derbowy pojedynek obejrzymy “na żywo” na kanałach Canal+ Sport 2 i Canal+ 4l Ultra HD.

West Ham – Chelsea, transmisja online

Canal+ transmisje z meczów Premier League udostępnia również za pośrednictwem internetu. Mecz obejrzymy dzięki usłudze Canal+ online. Poniżej wyjaśniamy jak zupełnie za darmo otrzymać voucher na 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego.

Oglądaj mecze Premier League z kodem GOAL

Aby zdobyć voucher na darmowy dostęp do usługi Canal+ online przez najbliższy miesiąc i mieć możliwość oglądania między innymi meczów Premier League, musimy przejść przez kilka kroków. Promocja jest dostępna dzięki współpracy Canal+ z bukmacherem eWinner.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

West Ham – Chelsea, kursy bukmacherskie

Derby co prawda rządzą się własnym prawami, ale w przypadku sobotniego spotkania możemy bez problemów wskazać faworyta. Jest nim oczywiście londyńska Chelsea. Wątpliwości w tej kwestii nie mają również działający w Polsce legalni bukmacherzy.

West Ham Chelsea 4.85 3.85 1.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4. grudnia 2021 07:24 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin