Węgry – Niemcy: transmisja w telewizji oraz stream online. W jednym z sobotnich meczów Ligi Narodów reprezentacja Niemiec będzie grać o pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach. Do meczu przystąpi w roli faworyta. Sprawdź gdzie oglądać mecz w telewizji i jak otrzymać darmowy dostęp do internetowej transmisji.

Węgry – Niemcy, gdzie obejrzeć

Reprezentacja Niemiec po dwóch spotkaniach Ligi Narodów nie ma na swoim koncie zwycięstwa. Drużyna Hansiego Flicka podzieliła się punktami z Włochami i Anglią. Teraz czeka ją pojedynek z teoretycznie najsłabszym zespołem w grupie – Węgrami, ale w żadnym wypadku nie może lekceważyć przeciwnika.

Węgry w pierwszym swoim występie w Lidze Narodów sprawiły sensację pokonując 1:0 u siebie reprezentację Anglii. W drugim spotkaniu musieli już jednak uznać wyższość Włoch.

W sobotnim spotkaniu zdecydowanym faworytem będą goście, którzy nie mogą sobie pozwolić na potknięcie. Obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą podczas ostatniego Euro 2020. Wówczas spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Węgry – Niemcy.

Węgry – Niemcy, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie w Budapeszcie będzie można obejrzeć “na żywo” w telewizji. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:45, będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 2.

Węgry – Niemcy: transmisja na żywo za darmo

Darmową transmisję można uzyskać dzięki Fuksiarzowi. Bukmacher przygotował ofertę, która pozwala na odebranie darmowego dostępu na 30 dni do usługi Polsat Box Go. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Węgry – Niemcy, transmisja online

Internetowa transmisja z meczu będzie dostępna za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Teraz do pakietu sportowego można odebrać za darmo dostęp na 30 dni. Wystarczy spełnić warunki oferty, którą przedstawiliśmy powyżej.

Węgry – Niemcy, kursy bukmacherskie

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym meczu na reprezentację Niemiec. Kursy na jej wygraną nie przekraczają 1.45.

Węgry Niemcy 7.80 5.00 1.44 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 czerwca 2022 15:49 .

