Węgry – Niemcy: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (19.11.2024)

Węgry – Niemcy: gdzie oglądać?

Reprezentacja Niemiec po rozbiciu w minioną sobotę Bośnię i Hercegowinę (7:0) we Freiburgu zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. We wtorek (19 listopada) piłkarze Juliana Nagelsmanna zmierzą się z Węgrami na Puskas Arenie w Budapeszcie. Gospodarze szykują się do baraży o utrzymanie w Dywizji A. W poprzednim spotkaniu ulegli Holandii (0:4) w Amsterdamie. Sprawdź typy na mecz Węgry – Niemcy.

Węgry – Niemcy: transmisja w TV

Wtorkowy pojedynek w Budapeszcie pomiędzy reprezentacjami Węgier i Niemiec zapowiada się emocjonująco i będzie dostępny na żywo w telewizji. Transmisję meczu obejrzysz na kanale Polsat Sport 3, a wydarzenia na murawie skomentują Andrzej Janisz i Roman Kołtoń.

Węgry – Niemcy: stream online

Spotkanie Węgry – Niemcy będzie dostępne w internecie. Rywalizację w ramach 6. serii gier Ligi Narodów będzie można śledzić na platformie Polsat Box Go.

Węgry – Niemcy: kursy bukmacherskie

Faktem jest, że to Niemcy uchodzą za faworytów wtorkowego starcia w Budapeszcie. Jeśli uważasz, że po zwycięstwo sięgną Węgrzy, to taki kurs został wyceniony na mniej więcej 6.20. Natomiast jeżeli rozważasz typ na wygraną Niemców, to wynosi on około 1.50. Polecam również skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Węgry Niemcy 7.00 4.60 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 listopada 2024 07:23 .

Gdzie oglądać mecz Węgry – Niemcy? Spotkanie będzie dostępne na kanale Polsat Sport 3, a także na platformie Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się spotkanie Węgry – Niemcy? Mecz odbędzie się we wtorek, 19 listopada, o godzinie 20:45.

