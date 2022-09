fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Warta Poznań – Lech Poznań: transmisja meczu w TV i online. W niedzielę w Ekstraklasie czekają nas Derby Poznania. Oba zespoły przed rywalizacją mają taką samą zdobycz punktową i prezentują podobny poziom, dlatego możemy być świadkami wyrównanego starcia.

Warta Poznań – Lech Poznań, gdzie oglądać

Zatraciła nieco w tym sezonie Warta Poznań swój główny atut z zeszłego, czyli twardą jak skała obronę. Drużyna traci dużo więcej bramek, przez co gorzej niż przed rokiem punktuje. To aspekt, który nadaje się zdecydowanie do poprawy.

Odbił się już nieco Lech Poznań od dna po fatalnym początku ligowych zmagań. Kolejorz doczłapał się już na razie do 11 pozycji w tabeli, jednak spodziewamy się, że uda mu się wejść przed końcem rundy jeszcze wyżej. Zwłaszcza że w dobrej formie są piłkarze ofensywni na czele z Velde i Ishakiem.

Warta Poznań – Lech Poznań, transmisja na żywo w TV

Derby Poznania oczywiście będzą dostępne w telewizji. Transmisja z tego meczu odbędzie się na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i CANAL+4K Ultra. Spotkanie zacznie się 18 września o godzinie 17:30.

Warta Poznań – Lech Poznań, transmisja online

Zachęcamy do skorzystania z usługi CANAL+ online, dzięki której można śledzić nie tylko mecze PKO Ekstraklasy. W ofercie platformy streamingowej są też spotkania Premier League, czy La Liga. Aktualnie obowiązuje atrakcyjna promocja, dzięki której można skorzystać ze zniżek. Rejestrując się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony jest szansa zaoszczędzić aż 96 zł. Za 6-miesięczny dostęp do usługi, możesz w tym wypadku zapłacić tylko 198 zł, zamiast 294 zł, korzystając ze standardowej oferty. Miesięczny abonament w standardowej ofercie wynosi 49 zł.

Warta Poznań – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w tym spotkaniu dużo większe szanse na zwycięstwo dają mistrzowi Polski. Lech wygrał pięć ostatnich meczów derbowych z Wartą.

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Lech Poznań 4.40 3.60 1.92 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2022 10:11 .

