Warta – Lech: typy, kursy, zapowiedź (18.09.2022)

W ten weekend rozgrywa się 10. kolejka Ekstraklasy, która poprzedza przerwę reprezentacyjną. Niedziela przyniesie nam bardzo emocjonujące starcie, bowiem Warta podejmie Lecha w ramach derbów Poznania. Co ciekawe, choć to Warta przystąpi do meczu w roli gospodarza, odbędzie się on na stadionie Kolejorza przy ulicy Bułgarskiej. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Warta Poznań Lech Poznań 5.50 3.80 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2022 17:32 .

Warta – Lech, typy i przewidywania

Choć początek przygody Johna van den Broma w Polsce nie zapowiadał niczego dobrego, obecnie Lech notuje bardzo dobre wyniki i wreszcie gra na miarę mistrza kraju i głównego faworyta do kolejnego tytułu. Kolejorz wygrał trzy z ostatnich czterech ligowych spotkań, a ponadto jest świeżo po pokonaniu Austrii Wiedeń w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W niedzielę czeka go ciekawe starcie z Wartą w ramach derbów Poznania. Napięty terminarz może zmusić Lecha do wystawienia kilku zawodników, którzy w ostatnim czasie dostawali mniej okazji do gry. Pomimo tego, powinien poradzić sobie z Wartą, która w obecnym sezonie spisuje się co najwyżej przeciętnie i jest traktowana jako jeden z kandydatów do spadku z Ekstraklasy. Nasz typ – wygrana Lecha.

Warta – Lech, sytuacja kadrowa

Lech Poznań w dalszym ciągu nie może skorzystać z kontuzjowanych Bartosza Salamona i Adriela Ba Loui. Ponadto, zawieszenie wyklucza z gry Barry’ego Douglasa. W obozie Warty Poznań również dojdzie do kilku absencji. W niedzielnych derbach na pewno nie zagrają Michał Jakóbowski, Bartosz Kieliba oraz Jakub Kiełb. Cała trójka skarży się na problemy zdrowotne.

Warta – Lech, ostatnie wyniki

Warta ma za sobą serię trzech kolejnych spotkań bez porażki. W minionym tygodniu podzieliła się punktami z Zagłębiem Lubin (2-2), a wcześniej bezbramkowo zremisowała z Lechią Gdańsk. Ma także na swoim koncie udaną delegację do Krakowa, gdzie pokonała lokalną Cracovię 2-0. W międzyczasie zapewniła sobie awans do 1/16 Pucharu Polski, wygrywając 2-0 z drugoligowym GKS-em Jastrzębie.

Wydaje się, że większość problemów Lecha Poznań z początku sezonu zostało już zażegnanych. W środku tygodnia Kolejorz pokonał Austrię Wiedeń aż 4-1 w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, natomiast w weekend zremisował z Pogonią Szczecin 2-2. Wcześniej toczył się jego wyrównany bój z Villarrealem, który zakończył się porażką 3-4. Lech zwyciężył trzy z czterech ostatnich ligowych spotkań.

Warta – Lech, historia

Lech to dla Warty Poznań wyjątkowo niewygodny przeciwnik. W poprzednim sezonie Kolejorz triumfował dwukrotnie – jesienią wygrał 2-0, natomiast w rundzie wiosennej pokonał swoich lokalnych rywali 2-1. W sezonie 2020/2021 Lech ponownie dwa razy udowodnił wyższość nad Wartą.

Warta – Lech, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów jest Lech Poznań. Kurs na jego niedzielne zwycięstwo wynosi około 1,66. W przypadku wygranej Warty jest to nawet 5,50.

Warta – Lech, przewidywane składy

Warta: Lis, Stavropoulos, Szymonowicz, Ivanov, Grzesik, Maenpaa, Kupczak, Matuszewski, Żurawski, Luis, Zrel’ak

Lech: Bednarek, Żukowski, Dagerstal, Milić, Rebocho, Murawski, Karlstroom, Citaiszwili, Sousa, Velde, Ishak

Warta – Lech, transmisja meczu

Mecz Warty Poznań z Lechem Poznań odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30. Transmisję będzie można obejrzeć w polskiej telewizji na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia derbów dzięki usłudze CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu sześciomiesięczny pakiet z góry, możecie skorzystać z promocji i zaoszczędzić aż 96 zł, płacąc 198 zł zamiast 294 zł. Standardowy, miesięczny pakiet z dostępem do meczów PKO Ekstraklasy kosztuje 49 zł.