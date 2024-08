Warta Poznań - ŁKS Łódź: Transmisja w TV i online. Już we wtorek dojdzie do ciekawego starcia w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Warta - ŁKS.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Dziółka oraz sztab ŁKS-u

Warta – ŁKS, gdzie oglądać?

Już we wtorek dojdzie do ciekawego starcia w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. A w nim Warta Poznań zmierzy się z ŁKS-em Łódź. Gospodarze podejdą do tej rywalizacji w nienajlepszych nastrojach. Ich ostatni mecz bowiem skończył się bolesną porażką ze Stalą Rzeszów (0:4).

ŁKS Łódź również nie może się pochwalić wynikiem ostatniego meczu. Zespół prowadzony przez Jakuba Dziółkę musiał uznać wyższość beniaminka – Kotwicy Kołobrzeg (0:2). Zbliżający się mecz zatem zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem obie ekipy chcą zmazać plamy z ostatniego swojego występu.

Warta – ŁKS, transmisja w TV

Spotkanie Warty Poznań z ŁKS-em Łódź będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale TVP Sport.

Warta – ŁKS, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będzie można obejrzeć online na stronie internetowej sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Betclic TV. To właśnie na tej platformie są transmitowane wszystkie mecze 1. i 2. ligi. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Jak to zrobić? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na koncie.

Warta – ŁKS, kto wygra?

Warta – ŁKS, kursy bukmacherskie

Bukmacher Betclic równo daje szanse drużynom we wtorkowym meczu. Jeśli roważasz typ na wygraną Warty Poznań, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.50. W przypadku zwycięstwa ŁKS-u Łódź oscyluje on w okolicach 2.64.

Warta Poznań ŁKS Łódź 2.50 3.32 2.64 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2024 12:48 .

Gdzie obejrzeć mecz Warta – ŁKS? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale TVP Sport. Mecz również będzie dostępny do obejrzenia na stronie internetowej sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Warta – ŁKS? Mecz odbędzie się już w sobotę, 20 sierpnia, o godzinie 20:30.

