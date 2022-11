Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Raheem Sterling

Gdzie oglądać mecz Walia – Anglia? To jeden z wtorkowych meczów grupy B mistrzostw świata. W roli faworyta przystąpią do niego Anglicy, którym do wywalczenia awansu wystarcza remis. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Walia – Anglia.

Walia – Anglia, gdzie oglądać

W zdecydowanie lepszej sytuacji przed ostatnią serią spotkań w grupie jest reprezentacja Anglii, której do awansu do fazy pucharowej wystarcza remis. Walia, choć po dwóch meczach ma na swoim koncie tylko jeden punkt, również pozostaje w grze o wyjście z grupy. Podstawowym warunkiem jaki musi jednak spełnić, aby myśleć o awansie jest zwycięstwo nad Anglią. O to niewątpliwie będzie bardzo trudno. Sprawdź nasze typy na mecz Walia – Anglia.

Równolegle do tego spotkania toczyć się będzie drugi mecz grupy B, w którym mierzyć się będą drużyny Iranu i Stanów Zjednoczonych. Wynik tego meczu również będzie miał bardzo duże znaczenie dla losów rywalizacji o awans do kolejnej rundy.

Walia – Anglia, transmisja TV

Transmisja ze wtorkowego spotkania Walia – Anglia, które rozpocznie się o godzinie 20:00, będzie dostępna na kanałach TVP1 i TVP 4K. Spotkanie skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.

Walia – Anglia, transmisja online

Transmisja z meczu będzie dostępna także online. Spotkanie Walia – Anglia obejrzymy na internetowej stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Walia – Anglia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie w tym meczu stawiają na Synów Albionu. Każdy inny wynik niż wygrana Anglii będzie w tym meczu dużą niespodzianką.

Walia Anglia 7.50 4.40 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2022 10:21 .