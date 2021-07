Na początku sierpnia w Polsce działalność rozpocznie platforma streamingowa Viaplay, która już wcześniej nabyła prawa do transmisji między innymi spotkań Bundesligi. Teraz poznaliśmy nazwiska pierwszych osób, które znajdą się w redakcji sportowej. Są nimi Rafał Wolski, Piotr Domagała, Michał Zachodny i Tomasz Urban – informują wirtualnemedia.pl.

Rafał Wolski, Piotr Domagała, Michał Zachodny i Tomasz Urban dołączyli do redakcji nowego platformy streamingowej Viaplay

Na platformie Viaplay w sezonie 2021/22 obejrzymy mecze między innymi Bundesligi i Ligi Europy

Oficjalny start platformy w Polsce zaplanowany został na 3 sierpnia

Platforma Viaplay – komentatorzy?

W czwartek ogłoszone zostały nazwiska pierwszych komentatorów, którzy dołączą do redakcji sportowej. Jak informują wirtualnemedia.pl, sportowe wydarzenia na platformie Viaplay komentować będą Rafał Wolski, Piotr Domagała, Michał Zachodny i Tomasz Urban. To jednak dopiero pierwsze nazwiska, które będą związane z nową platformą na polskim rynku.

Rafał Wolski i Piotr Domagała są przede wszystkim znani z komentowania meczów w Canal+. Pierwszy z nich współpracował również z Telewizją Polską przy okazji niedawno zakończonego Euro 2020.

Michał Zachodny w ostatnim czasie był związany z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, a także był analitykiem reprezentacji Polski do lat 19 i 20. Z kolei głos Tomasza Urbana, który jest specjalistą od niemieckiej Bundesligi, przez ostatnie cztery lata można było regularnie usłyszeć na antenie Eleven Sports.

Platforma Viaplay – oferta. Jakie prawa do transmisji posiada?

Platforma streamingowa Viaplay to nowy gracz na polskim rynku. Już w ubiegłym roku platforma wygrała przetarg nabywając prawa do transmisji spotkań niemieckiej Bundesligi. Te będą jej własnością aż do sezonu 2028/29. To jednak nie jedyne piłkarskie prawa, które w trafiły w ich ręce. Od sezonu 2022/23 na platformie transmitowane będą spotkania Premier League, które do tej pory w naszym kraju pokazywała platforma Canal+.

Platforma Viaplay, która jest własnością NENT Group, nabyła również prawa do transmisji w trakcie trzech najbliższych sezonów (2021/22, 2022/23, 2023/24) meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy.

Coś dla siebie znajdą również miłośnicy innych dyscyplin sportowych. Na uwagę na pewno zasługuje nabycie praw do transmisji w latach 2023-25 wyścigów Formuły 1.

Viaplay – cena. Ile kosztuje dostęp do platformy?

Platforma Viaplay w Polsce oficjalnie wystartuje 3 sierpnia, a dostęp do niej będzie kosztował 34 zł miesięcznie. W tym tygodniu poinformowano, że dostęp do platformy na swoich urządzeniach będą mieli klienci telewizji kablowej Vectra.