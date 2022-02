PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński i Dries Mertens

Venezia – Napoli: transmisja w TV oraz stream online. Już w niedzielę wicelider włoskiej Serie A zmierzy się na wyjeździe z walczącym o utrzymanie beniaminkiem. Czy Partenopei utrzymają tempo dwóch największych rywali z Mediolanu? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.



Venezia Calcio Serie A

06.02.2022

15:00



Stadio Pierluigi Penzo

SSC Napoli

Venezia – Napoli, gdzie oglądać

Nad beniaminkiem grającym na klimatycznym stadionie “na wodzie”, zbierają się czarne chmury. Venezia czeka na ligowe zwycięstwo od końcówki listopada, gdy poradziła sobie z Bologną (2:1). Od tamtego momentu rozegrano dziesięć kolejek, w których klub z Wenecji nie zdołał sięgnąć po komplet punktów, a w międzyczasie pożegnał się z Pucharem Włoch.

Napoli, za to, złapało niezłą formę. Co prawda podopieczni trenera Spallettiego po szalonym meczu pożegnali się z Pucharem Włoch, ulegając Fiorentinie 2:5 po dogrywce, ale w lidze radzą sobie całkiem nieźle. W ostatnich trzech meczach w Serie A zaliczyli trzy zwycięstwa, tracąc tylko jednego gola. I choć w zespole Partenopei zabraknie Kalidou Koulibaly’ego, Hirvinga Lozano i Andre Zambo Anguissy, to właśnie goście są faworytami nadchodzącego starcia.

Sprawdź nasze typy na mecz Venezia – Napoli.

Venezia – Napoli, transmisja w TV

Mecze włoskiej ekstraklasy są w tym sezonie transmitowane wyłącznie przez stację Eleven. Najbliższe starcie zespołu Piotra Zielińskiego również obejrzymy na ich antenie – konkretnie na kanale Eleven Sports 2.

Venezia – Napoli, transmisja za darmo

Nadchodzący pojedynek Venezii z Napoli Piotra Zielińskiego możesz też obejrzeć zupełnie za darmo. Bukmacher Superbet oferuje bowiem transmisje ze spotkań Serie A. By to zrobić, musisz jedynie posiadać konto. Możesz je założyć, klikając w poniższy link. Przy rejestracji nie zapomnij skorzystać z kodu GOAL, dzięki któremu uzyskasz darmowy zakład za 34 zł.

Venezia – Napoli, transmisja online

Eleven zapewnia też możliwość oglądania ich transmisji za pośrednictwem internetu. Musisz jedynie wejść na stronę www.elevensports.pl i wykupić odpowiedni abonament. Wyżej pokazaliśmy też, jak obejrzeć spotkanie Venezia – Napoli zupełnie za darmo.

Venezia – Napoli, kursy bukmacherskie

Walczący o utrzymanie beniaminek mierzyć się będzie z jednym z kandydatów do mistrzostwa. Nic zatem dziwnego, że bukmacherzy upatrują w Partenopei murowanych faworytów.

Venezia SSC Napoli 8.30 4.92 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lutego 2022 08:44 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin