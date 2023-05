Pressfocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Valencia – Real Madryt, gdzie oglądać

Valencia na cztery mecze przed końcem sezonu wciąż nie może być pewna utrzymania w La Liga. Sytuacja została już nieco uspokojona dzięki kilku wygranym, jednak daleka jest od optymalnej. W najbliższej kolejce Nietoperze zmierzą się z Realem Madryt, z którym przegrali pięć kolejnych meczów.

Real Madryt walczy już jedynie o tytuł wicemistrza Hiszpanii. Nie znaczy to, że na mecz z Valencią Carlo Ancelotti puści rezerwy. Królewscy mają wiele do udowodnienia fanom, a Nietoperze to rywal, z którym gra im się wyjątkowo dobrze. Dlatego też spodziewamy się zaciętego starcia.

Valencia – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Znakomicie zapowiadający się mecz między Valencią i Realem Madryt będzie do obejrzenia na kanale Eleven Sports 2. Bezpłatna transmisja z tego starcia będzie dostępna w usłudze STS TV po podaniu kodu promocyjnego GOAL w trakcie rejestracji.

Valencia – Real Madryt, transmisja na żywo za darmo

Niedzielny mecz na Estadio Mestalla możecie obejrzeć też całkowicie za darmo. Jak to zrobić? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV, a uzyskanie do niej dostępu wiąże się ze spełnienie tylko dwóch prostych warunków.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Valencia – Real Madryt zostanie odblokowany

Valencia – Real Madryt, transmisja online

Rywalizację Valencii z Realem Madryt można oglądać także w usłudze CANAL+ online, do której dostęp możliwy jest w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zaoszczędzimy 60 zł, ponieważ miesięczny koszt wyniesie tylko 59 zł, zamiast 69 zł w standardowej ofercie.

Valencia – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów w tej rywalizacji jest Real Madryt. Kurs na zwycięstwo Królewskich wynosi w przybliżeniu 2.15. Typ na zwycięstwo Valencii to już 3.40.

Valencia CF Real Madryt 3.45 3.65 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2023 08:19 .

