Unia Skierniewice – GKS Katowice: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (30.10.2024)

Unia Skierniewice – GKS Katowice: gdzie oglądać?

W ramach drugiej rundy Pucharu Polski Unia Skierniewice podejmie GKS Katowice. Drużyna występująca w Betclic 3. Lidze jest liderem Grupy 1 z dorobkiem 30 punktów. Podopieczni Kamila Sochy awansowali do tego etapu krajowego pucharu po wyeliminowaniu Motoru Lublin po rzutach karnych. Tymczasem beniaminek PKO Ekstraklasy w miniony weekend uległ Legii Warszawa (1:4) i zajmuje 10. lokatę w tabeli.

Unia Skierniewice – GKS Katowice: transmisja w TV

Środowe spotkanie w ramach 1/16 finału między Unią Skierniewice a GKS-em Katowice nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji.

Unia Skierniewice – GKS Katowice: stream online

Mecz o awans do 1/8 finału będzie z kolei dostępny na stronie internetowej sport.tvp.pl. Spotkanie będzie też można śledzić za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport.

Unia Skierniewice – GKS Katowice: sonda

Unia Skierniewice – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytem rywalizacji w Skierniewicach jest GKS Katowice. Typ na zwycięstwo zespołu Rafała Góraka zostało wycenione na około 1.38. Z kolei jeśli myślisz, że Unia pokona GKS, to taki kursy wynosi mniej więcej 7.50. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Unia Skierniewice GKS Katowice Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2024 22:46 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Unia Skierniewice – GKS Katowice? Mecz zostanie rozegrany w środę (30 października) o godzinie 19:00.

Gdzie obejrzeć mecz Unia Skierniewice – GKS Katowice? Mecz będzie dostępny na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.

