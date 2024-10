Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Tottenham – Man City: gdzie oglądać?

Bez wątpienia mecz Tottenham – Manchester City to najciekawsze starcie 1/16 finału Carabao Cup. Choć na boisku zobaczymy zapewne zawodników rezerwowych to i tak można spodziewać się wielkich emocji. W ostatniej kolejce Koguty sensacyjnie przegrały z Crystal Palace (0:1), zaś Obywatele wygrali z Southampton (1:0). Kto awansuje do następnej rundy? Sprawdź typy na mecz Tottenham – Man City.

Tottenham – Man City: transmisja w TV

Mecz 1/16 finału Carabao Cup Tottenham – Manchester City nie będzie transmitowany w telewizji.

Tottenham – Man City: transmisja online

Spotkanie Tottenham – Manchester City będzie można oglądać w internecie dzięki platformie streamingowej Viaplay. Ponadto rywalizacja będzie dostępna w usłudze STS TV. Dostęp do meczu zostanie przyznany po założeniu konta z kodem promocyjnym GOAL i postawieniu dowolnego zakładu za min. 2 zł.

Tottenham – Man City: kto wygra?

Tottenham – Man City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wytypować zdecydowanego faworyta najbliższego meczu. Nieco większe szanse na zwycięstwo ma Manchester City, którego triumf można postawić po kursie 2.60. Zaś na zwycięstwo gospodarzy współczynnik wynosi 2.65.

Tottenham Manchester City 2.55 3.75 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2024 12:13 .

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Manchester City? Spotkanie będzie dostępne w internecie na platformie streamingowej Viaplay oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Tottenham – Manchester City? Mecz odbędzie się w środę (30 października) o godzinie 21:15.

