Tottenham ma chrapkę na zawodnika Chelsea

Źródło: The Insider

Działacze Tottenhamu Hotspur liczą na to, że Chelsea nie zdoła porozumieć się z Antonio Rudigerem w sprawie nowego kontraktu. Wtedy Koguty postarają się sprowadzić Niemca do swojego klubu.

Obecna umowa defensora ze Stamford Bridge jest ważna do lata 2022 roku. Chelsea ma więc dwie opcje. Albo niebawem przedłuży z Antonio Rudigerem kontrakt, albo zdecyduje się go sprzedać po tym sezonie, by cokolwiek na nim zarobić.

Tottenham czeka na swoją szansę

Na ten drugi wariant liczy podobno Tottenham, który zdaniem The Insidera od dłuższego czasu ma chrapkę na niemieckiego zawodnika. Chelsea chce przedstawić Rudigerowi nową umowę i zaoferować mu podwyżkę. Nie wiadomo jednak czy pieniądze, jakie szykują dla niego The Blues, będą dla niego satysfakcjonujące.

Antonio Rudiger ma 28 lat i trafił do Chelsea w lipcu 2017 roku za 35 milionów euro z włoskiej Romy. Wcześniej defensor ten występował też w Bundeslidze i reprezentował barwy Stuttgartu. Jako młodzieżowiec grał w barwach Borussii Dortmund U-17 i U-19. Obecnie serwis Transfermarkt wycenia go na 25 mln euro.