IMAGO/Ian Stephen Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Tottenham – Liverpool, gdzie oglądać

W ramach 7. kolejki Premier League dojdzie do arcyciekawego pojedynku w Londynie, gdzie niepokonany Tottenham Hotspur zmierzy się z niepokonanym Liverpoolem. Obie drużyny od początku ligowego sezonu prezentują się bardzo solidnie i w sobotę będą chciały podtrzymać dobrą formę.

W ostatnim czasie zdecydowanie lepiej w bezpośrednich pojedynkach radzili sobie The Reds i to oni wybiegną na murawę w roli faworyta. Gospodarze mają jednak wiele do udowodnienia, w efekcie czego możemy spodziewać się ciekawego i zaciętego pojedynku. Sprawdź nasze typy na mecz Tottenham – Liverpool.

Tottenham – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Tottenhamu z Liverpoolem rozegrane zostanie w sobotę (30 września) o godzinie 18:30, ale nie będzie transmitowane w żadnej telewizji. Dostęp do transmisji będzie możliwy tylko poprzez platformę Viaplay.

Tottenham – Liverpool, transmisja online

Jedyną opcją na obejrzenie sobotniego hitu Premier League jest założenie konta i wykupienie dostępu do platformy Viaplay.

Tottenham – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną Tottenhamu 13% remisem 0% wygraną Liverpoolu 88% 24 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Tottenhamu

remisem

wygraną Liverpoolu

Tottenham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieco większe szanse na sukces w sobotnim hicie ma Liverpool. Kursy na jego wygraną dochodzą do 2.20.

Tottenham Liverpool FC 2.90 4.10 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2023 09:53 .