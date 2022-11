PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Tottenham – Liverpool: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w niedzielę czeka nas prawdziwy szlagier Premier League. Czy The Reds przerwą w nim fatalną passę? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Tottenham – Liverpool, gdzie oglądać

Tottenham rozgrywa bardzo udany sezon. Koguty nie tylko wyszły z pierwszego miejsca w grupie Ligi Mistrzów, ale też zajmują wysoką, trzecią lokatę w Premier League. Antonio Conte ewidentnie wpłynął na postawę drużyny, która może pochwalić się trzecim najlepszym dorobkiem bramkowym w lidze.

Liverpool, z kolei, bardzo zawodzi. Co prawda, The Reds pokonali u siebie Napoli, ale ich sytuacja w kraju jest godna pożałowania. Przegrali dwa ostatnie mecze i zajmują zaledwie dziewiąte miejsce w tabeli. Do swego najbliższego rywala tracą aż dziesięć oczek, choć rozegrali o mecz mniej. Teraz mają szansę na zmniejszenie dystansu.

Tottenham – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Mecz na Tottenham Hotspur Stadium obejrzysz na CANAL+ Sport.

Tottenham – Liverpool, transmisja online

Nadchodzący pojedynek w ramach angielskiej Premier League można obejrzeć również w internecie. Aby to zrobić, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty.

1-miesięczny dostęp – 49 zł

Mecz dostępny będzie również w platformie streamingowej Viaplay. By uzyskać dostęp do transmisji, wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament.

Tottenham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, choć to Tottenham notuje znacznie lepsze wyniki i gra u siebie, bukmacherzy upatrują faworyta w graczach Juergena Kloppa.

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Liverpool FC 3.40 3.70 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2022 09:19 .

