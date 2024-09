fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dominic Solanke

Tottenham – Karabach, gdzie oglądać

Tottenham Hotspur to na dzisiaj dziesiąty zespół w tabeli Premier League, legitymujący się bilansem siedmiu oczek. Londyńczycy do czwartkowej potyczki podejdą po dwóch z rzędu zwycięstwach, gdy w pokonanym polu The Spurs zostawili Coventry City (2:1) czy Brentford (3:1).

Karabach Agdam to z kolei lider ligi azerskiej, który ostatnio kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Ekipa prowadzona przez Qurbana Qurbanova może pochwalić się trzema kolejnymi zwycięstwa. Karabach ostatnio w pokonanym polu zostawił Netci Baku (4:0). Sprawdź nasze typy na mecze Ligi Europy.

Tottenham – Karabach, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe starcie na arenie w Londynie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Tottenham Hotspur – Karabach Agdam będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 5 PPV od godziny 21:00.

Tottenham – Karabach, transmisja online

Czwartkowe starcie w Londynie będzie także do zobaczenia w internecie. Mecz będzie emitowany na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Tottenham – Karabach, kto wygra

Tottenham – Karabach, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Tottenhamu kształtuje się w wysokości 1.15. Remis oszacowano na 8.30. Z kolei wariant na ewentualną wygraną Karabachu wyceniono na 16.00.

Tottenham FK Karabach 1.18 8.50 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2024 08:25 .

Gdzie obejrzeć mecz Tottenham – Karabach? Spotkanie będzie do obejrzenia na antenie Polsat Sport Premium 5 PPV i na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Karabach? Spotkanie rozpocznie się w czwartek (26 września) o godzinie 21:00.

