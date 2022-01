PressFocus Na zdjęciu: Giovani Lo Celso

Tottenham – Chelsea: transmisja za darmo oraz stream online. W środę poznamy pierwszego finalistę Carabao Cup. Zdecydowanie bliżej awansu jest Chelsea, która w pierwszym półfinałowym meczu pokonała Tottenham. Sprawdź gdzie obejrzysz środowy rewanż zupełnie za darmo.

Tottenham – Chelsea, gdzie oglądać

Po pierwszym spotkaniu, które rozegrane zostało przed tygodniem na Stamford Bridge, w zdecydowanie lepszej sytuacji są podopieczni Thomasa Tuchela. The Blues zwyciężyli 2:0 i do rewanżowego pojedynku na stadionie rywala przystąpią w roli zdecydowanego faworyta do awansu.

W międzyczasie obie drużyny rozegrały również pierwsze swoje spotkania w Pucharze Anglii. Tottenham na własnym stadionie pokonał 3:1 Morecambe, natomiast Chelsea nie dała szans Chesterfield, triumfując 5:1.

W środowy wieczór Tottenham z pewnością nie złoży broni i podejmie próbę odrobienia strat z pierwszego pojedynku. Czy drużynę Antonio Conte stać na to? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Tottenham – Chelsea.

Tottenham – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Środowe rewanżowe spotkanie 1/2 finału Carabao Cup będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz “na żywo” obejrzymy za pośrednictwem kanału Eleven Sports 2, a pojedynek skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński. Jeżeli nie posiadasz dostępu do kanałów Eleven Sports, możesz skorzystać z przedstawionej niżej sposobu, dzięki któremu obejrzysz mecz zupełnie za darmo.

Tottenham – Chelsea: transmisja na żywo za darmo

Środowe spotkanie będzie można obejrzeć zupełnie za darmo na stronie jednego z legalnych bukmacherów – Superbet zakłady bukmacherskie. Transmisje z wielu piłkarskich wydarzeń udostępnia dla swoich klientów zupełnie za darmo.

Co trzeba zrobić, aby mieć dostęp do transmisji z meczu Tottenham – Chelsea? Wystarczy tylko zarejestrować konto w Superbet podając przy tym kod promocyjny GOAL. Możesz tego dokonać klikając w poniższy link.

Poza dostępem do transmisji będziesz mógł odebrać także pakiet powitalny, w którego skład wchodzi między innymi darmowy zakład 34 zł.

Tottenham – Chelsea, transmisja online

Spotkanie Tottenhamu z Chelsea będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu, na stronie elevensports.pl. Dostęp uzyskasz po wykupieniu pakietu. Powyżej podaliśmy jednak sposób, dzięki któremu możesz oglądać mecz zupełnie za darmo na stronie Superbetu.

Tottenham – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w żadnym z zespołów nie upatrują zdecydowanego faworyta do zwycięstwa w środowym spotkaniu, choć nieco większe szanse dają Chelsea.

Tottenham Chelsea 3.10 3.45 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12. stycznia 2022 09:13 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin