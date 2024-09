Szwajcaria – Hiszpania: transmisja TV i stream online (08.09.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Szwajcaria – Hiszpania: gdzie oglądać?

Jedno z najciekawiej zapowiadających się niedzielnych spotkań Ligi Narodów UEFA w dywizji A. W tym samym czasie, co Polska swój mecz rozegrają Hiszpanie oraz Szwajcarzy. Mistrzowie Europy przyjadą do Helwetów i zapowiada się bardzo ciekawy, ofensywny mecz, choć faworyt jest oczywiście jeden i trudno spodziewać się innego wyniku niż trzy punkty dla zespołu z Półwyspu Iberyjskiego.

Szwajcaria – Hiszpania: transmisja TV

Mecz Ligi Narodów pomiędzy Szwajcarią a Hiszpanią w tradycyjnej telewizji będzie można śledzić na antenie Polsatu Sport Premium 1, który posiada prawa do tych rozgrywek.

Szwajcaria – Hiszpania: stream online

Online mecz Szwajcarii z Hiszpanią będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go.

Szwajcaria – Hiszpania: kto wygra?

Szwajcaria – Hiszpania: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Szwajcaria – Hiszpania? Mecz odbędzie się w niedzielę 8 sierpnia 2024 roku o godzinie 20:45. Gdzie oglądać mecz Szwajcaria – Hiszpania? Transmisja tego meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w Polsat Box Go.

