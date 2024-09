Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szkocja – Polska, gdzie oglądać?

W czwartek reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację w Lidze Narodów. W swoim pierwszym spotkaniu zagra na wyjeździe ze Szkocją. Dla drużyny Michała Probierza to jeden z etapów przygotowań do eliminacji mistrzostw świata. Biało-czerwoni nie mogą jednak sobie pozwolić na zlekceważenie tych rozgrywek, bowiem od uzyskanego wyniku może również zależeć to, w jakim znajdzie się koszyku przed losowaniem grup eliminacji.

W czwartkowym spotkaniu trudno wskazać wyraźnego faworyta. Szkoci będą dysponowali atutem własnego boiska, ale Biało-czerwoni udali się do Glasgow także z zamiarem odniesienia zwycięstwa. Sprawdź typy na mecz Szkocja – Polska.

Szkocja – Polska, transmisja w TV

Mecz Szkocja – Polska w ramach Ligi Narodów rozegrany zostanie w czwartek (5 września) o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach TVP1 i TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Szkocja – Polska, transmisja online

Pierwsze spotkanie reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2024 będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

Bonus 600 zł za bramkę Polski

Przy okazji czwartkowego spotkania zwracamy uwagę na świetną ofertę Superbet. Bukmacher oferuje bowiem aż 600 zł extra bonusu za wytypowanie gola dla reprezentacji Polski. Z oferty można skorzystać zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy jak skorzystać z promocji.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO z oferty przedmeczowej na gola Polski w meczu ze Szkocja Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus 600 zł. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie

Szkocja – Polska, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną Szkocji 0% remisem 0% wygraną Polski 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Szkocji

remisem

wygraną Polski

Szkocja – Polska, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną w czwartkowym meczu dają reprezentacji Szkocji. Wynika to przede wszystkim, że podejmować będzie Polskę przed własną publicznością.

Szkocja Polska 2.52 3.20 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2024 09:20 .

Gdzie obejrzeć mecz Szkocja – Polska? Transmisja będzie dostępna na kanałach TVP1 i TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Szkocja – Polska? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (5 września) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.