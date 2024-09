Szkocja – Polska: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2024)

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Szkocja – Polska, typy bukmacherskie

Reprezentacja Polski od wyjazdowego meczu ze Szkocją rozpocznie rywalizację w kolejnej edycji Ligi Narodów. Czwartkowe spotkanie nie ma wyraźnego faworyta, choć Szkocja na pewno będzie chciała wykorzystać atut własnego boiska. Dla obu drużyn to też jeden z etapów przygotowań do rozpoczynających się w przyszłym roku eliminacji do mistrzostw świata 2026. Szkoleniowcy obu zespołów w związku z tym chcieć sprawdzić nie tylko nowe warianty gry, ale również nowych zawodników. Przy okazji tego meczu warto zwrócić uwagę na ofertę STS, który oferuje aż 400 zł bonusu nowym klientom za wytypowanie Polski jako zespołu, który zdobędzie w tym meczu gola. Więcej informacji o tej ofercie przeczytasz poniżej. Mój typ: wygrana Polski.

Szkocja – Polska, ostatnie wyniki

Dla obu reprezentacji czwartkowe spotkanie będzie pierwszym po występie w finałach Mistrzostw Europy. Rywalizację w Euro 2024 Polska i Szkocja zakończyły już na fazie grupowej, zdobywając po zaledwie jednym punkcie.

Biało-czerwoni w dwóch pierwszych meczach turnieju musieli uznać wyższość Holandii (1:2) i Austrii (1:3). W ostatnim grupowym meczu zremisowali 1:1 z Francją. Szkocji w meczu otwarcia zostali rozbici 1:5 przez Niemcy, by w kolejnych dwóch spotkaniach zremisować 1:1 ze Szwajcarią oraz przegrać 0:1 z Węgrami.

Szkocja – Polska, historia

Dla obu drużyn będzie to 12. pojedynek w historii. Aż sześć dotychczasowych meczów zakończyło się remisami. Reprezentacja Polski ma na koncie trzy wygrane, natomiast Szkoci triumfowali w dwóch spotkaniach.

Remisem zakończyły się trzy ostatnie konfrontacje. Ostatnia z nich miała miejsce w marcu 2022 roku. W towarzyskim meczu na Hampden Park padł remis 1:1. Szkoci prowadzili w tym pojedynku po trafieniu Kierana Tierney’a w 68. minucie. Do wyrównania, w czwartej minucie doliczonego czasu gry, z rzutu karnego do wyrównania doprowadził Krzysztof Piątek.

Szkocja – Polska, kursy bukmacherskie

Za nieznacznego faworyta czwartkowego meczu przez bukmacherów uznawana jest reprezentacja Szkocji. Rozważając typ na wygraną Polski, kurs w STS wynosi 3.10. Wygrana Szkotów wyceniana jest na 2.40, natomiast remis na 3.30.

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na ofertę specjalną STS. Bukmacher nowym klientom oferuje bonus 400 zł za wytypowanie choćby jednego gola dla reprezentacji Polski.

Szkocja – Polska, przewidywane składy

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz w czwartkowym spotkaniu nie będzie mógł skorzystać z usług przede wszystkim Wojciecha Szczęsnego. Doświadczony bramkarz zdecydował się na zakończenie piłkarskiej kariery. W wyjściowym składzie Biało-czerwonych na mecz ze Szkocją nie należy spodziewać się rewolucji, choć szkoleniowiec zapewne będzie chciał sprawdzić nowe rozwiązania.

Szkocja: Gunn – Porteous, Hanley, McKenna – Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson – McTominay, McGinn – Dykes

Polska: Skorupski – Kiwior, Bednarek, Dawidowicz – Frankowski, Moder, Szymański, Zieliński, Zalewski – Lewandowski, Piątek

Szkocja – Polska, typ kibiców

Szkocja – Polska, transmisja meczu

Mecz Szkocja – Polska rozegrany zostanie 5 września (czwartek) o godzinie 20:45. Transmisja z meczu będzie prowadzona na kanałach TVP1 i TVP Sport. Rywalizację będzie można śledzić także za pośrednictwem internetu na stronie sport.tvp.pl. Komentatorami tego pojedynku będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

