IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Iga Świątek

O której godzinie gra Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek podczas turnieju Indian Wells 2023 potwierdza, że w pełni zasłużenie zajmuje pierwsze w rankingu WTA. W drodze do półfinału odprawiła z kwitkiem już takie zawodniczki jak Claire Liu, Bianca Andreescu, Emma Raducanu i Sorana Cirstea. Teraz czeka ją pojedynek z rozstawioną z numerem dziesiątym Eleną Rybakiną. Dla Polki będzie to okazja do rewanżu.

Obie tenisistki miały już okazję mierzyć się w tym roku. Do pojedynku doszło w 1/8 finału Australian Open i górą była reprezentantka Kazachstanu, która wygrała 6:4, 6:4. Iga Swiątek z pewnością jednak wyciągnęła z tego meczu wnioski i w walce o finał będzie chciała zrewanżować się rywalce.

Mecz Świątek – Rybakina, którego stawką jest finał turnieju Indian Wells, rozegrany zostanie w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego (17/18 marca). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 2:00.

Świątek – Rybakina, transmisja w TV

Meczu o finał z udziałem Igi Świątek oczywiście nie zabraknie w polskiej telewizji. Transmisja “na żywo” z meczu Świątek – Rybakina dostępna będzie na jednym z kanałów CANAL+ Sport.

Świątek – Rybakina, transmisja za darmo

Rywalizację Świątek z Rybakiną można oglądać także zupełnie za darmo korzystając z internetu. Jest to możliwe dzięki usłudze STS TV, która jest bezpłatna dla wszystkich klientów tego bukmachera. Dostęp do niej można uzyskać w bardzo łatwy sposób. Wystarczy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Indian Wells: Kiedy Świątek gra z Rybakiną?

Spotkanie 1/2 finału Świątek – Rybakina odbędzie się w nocy z piątku na sobotę (17/18 marca). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 2:00 czasu polskiego.

Gdzie oglądać mecz Świątek – Rybakina? Mecz Świątek – Rybakina będzie można obejrzeć za darmo za pośrednictwem internetu na stronie bukmachera STS po spełnieniu dwóch warunków. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Rybakina? Spotkanie rozegrane w nocy z piątku na sobotę (17/18 marca) o 02:00 czasu polskiego.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.