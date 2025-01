Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Keys, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek świetnie radzi sobie podczas tegorocznego Australian Open. Dowodem na to jest awans do półfinału bez straty choćby jednego seta. W czwartkowym meczu o awans do finału reprezentantka Polski zmierzy się z zajmującą 14. miejsce w rankingu WTA Madison Keys. Faworytką do wygranej jest oczywiście Polka.

Za Świątek zdecydowanie przemawia również bilans dotychczasowych pojedynków obu zawodniczek. Do tej pory rywalizowały ze sobą pięć razy. Cztery mecze zakończyły się wygranymi Świątek, natomiast raz triumfowała Amerykanka. W ubiegłym roku mierzyły się dwa razy i w obu przypadkach lepsza była Polka. Czwartkowy półfinał pomiędzy nimi będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

Świątek – Keys, transmisja w TV

Mecz Świątek – Keys rozegrany zostanie w czwartek (23 stycznia) i rozpocznie się około godziny 11:00 polskiego czasu. Telewizyjna transmisja z tego pojedynku dostępna będzie “na żywo” na jednym z kanałów Eurosportu.

Świątek – Keys: transmisja za darmo

Półfinałowy mecz Świątek – Keys możesz obejrzeć za darmo korzystając z platformy STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić tylko dwa proste warunki.

Świątek – Keys, typ kibiców

Gdzie oglądać mecz Świątek – Keys? Transmisja z meczu Świątek – Keys będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanałach Eurosportu. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Keys? Spotkanie Świątek – Keys rozegrane zostanie w czwartek (23 stycznia) około godziny 11:00 polskiego czasu.

