Stuttgart – Sparta: gdzie oglądać?

VfB Stuttgart – Sparta Praga to jedno z kilku spotkań 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, które odbędzie się we wtorek. Po pierwszej serii gier nieco bardziej zadowolona może być drużyna z Czech, która wygrała z Salzburgiem (3:0). Z kolei ekipa z Bundesligi przegrała z Realem Madryt (1:3). Faworytem konfrontacji będzie zespół Sebastiana Hoenessa. Sprawdź typy na mecz Stuttgart – Sparta.

Stuttgart – Sparta: transmisja w TV

Spotkanie VfB Stuttgart – Sparta Praga będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Początek meczu o godzinie 18:45.

Stuttgart – Sparta: transmisja online

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów w sezonie 2024/2025 można oglądać w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykupić abonament z pakietem Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie. W tej kwocie uzyskacie również dostęp do wszystkich spotkań w PKO BP Ekstraklasie.

Stuttgart – Sparta: kto wygra?

Stuttgart – Sparta: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu VfB Stuttgart – Sparta Praga będzie drużyna gospodarzy. Bukmacherzy oszacowali kurs na zwycięstwo gospodarzy na poziomie ok. 1.40. Z kolei współczynnik na zwycięstwo gości wynosi ok. 6.60. Remis to zdarzenie ze współczynnikiem ok. 5.30.

Gdzie oglądać mecz VfB Stuttgart – Sparta Praga? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie VfB Stuttgart – Sparta Praga? Mecz zostanie rozegrany we wtorek (1 października) o godzinie 18:45.

