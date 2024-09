VfB Stuttgart – Sparta Praga: typy, kursy, zapowiedź (01.10.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Deniz Undav

VfB Stuttgart Sparta Praga Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 09:39 .

Stuttgart – Praga: typy bukmacherskie

Faworytem meczu VfB Stuttgart – Sparta Praga będzie drużyna z Bundesligi. Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że po kiepskim starcie podopieczni Sebastiana Hoenessa będą chcieli odnieść pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach. W tym spotkaniu warto jednak skupić się na zespole gości. Konkretnie na liczbie bramek Sparty. Gospodarze w siedmiu z ośmiu poprzednich spotkań zawsze tracili gola, zaś ekipa z Pragi w każdym spotkaniu zdobyła minimum jedną bramkę. Dlatego uważam, że i w tym starciu znajdą drogę do bramki rywala. Mój typ: Sparta Praga strzeli minimum jednego gola.

Stuttgart – Praga: ostatnie wyniki

W 1. kolejce fazy Ligowej Ligi Mistrzów drużyna Stuttgartu przegrała na wyjeździe z Realem Madryt (1:3). Obecnie podopieczni Sebastiana Hoenessa zajmują dopiero 28. miejsce w tabeli, które nie gwarantuje awansu do fazy pucharowej. Natomiast w lidze wiedzie im się przyzwoicie, bowiem w pięciu meczach uzbierali osiem punktów. Ostatnio zremisowali z VfL Wolfsburg (2:2), lecz wcześniej dwukrotnie wygrali z Borussią Dortmund (5:1) i Borussią M’Gladbach (3:1).

W przypadku Sparty Praga drużyna naszych południowych sąsiadów rozpoczęła grę w Lidze Mistrzów od zwycięstwa z RB Salzburg (3:0). Cenne punkty na początku rozgrywek mogą okazać się kluczowe w przyszłości. Z kolei w lidze w ostatnich czterech meczach zdobyli 7 punktów. Wygrali z takimi zespołami jak Czeskie Budziejowice (2:0) i Hradec Kralove (2:0). Natomiast podział punktów nastąpił w rywalizacji ze Slovacko (2:2). W ostatniej kolejce niespodziewanie przegrali z Sigmą Ołomuniec (2:3).

Stuttgart – Praga: historia

Obie drużyny rywalizowały bezpośrednio rok temu w meczu towarzyskim. Sparing zakończył się zwycięstwem Sparty Praga (2:0). Na listę strzelców wpisali się Waldemar Anton (sam.) oraz Lukas Haraslin.

Stuttgart – Praga: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo ma VfB Stuttgart, co odzwierciedlają kursy na to spotkanie. W przypadku chęci postawienia na wygraną gospodarzy współczynnik wynosi ok. 1.43, zaś wygraną gości można zagrać z kursem ok. 6.40. Remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 5.10.

Stuttgart – Praga: kto wygra?

Stuttgart – Praga: przewidywane składy

VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Sparta Praga Lars Friis VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Sparta Praga Lars Friis Rezerwowi 1 Fabian Bredlow 3 Ramon Hendriks 5 Yannik Keitel 10 El Bilal Touré 11 Nick Woltemade 13 Frans Krätzig 15 Pascal Stenzel 26 Deniz Undav 27 Chris Führich 40 Luca Raimund 41 Dennis Seimen 45 Anrie Chase 2 Martin Suchomel 4 Markus Solbakken 8 David Pavelka 10 Albion Rrahmani 11 Indrit Tuci 13 Krystof Danek 18 Lukas Sadilek 24 Vojtech Vorel 25 Asger Sorensen 29 Ermal Krasniqi 32 Matej Rynes

Stuttgart – Praga: transmisja meczu

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów w sezonie 2024/2025 można oglądać na kanałach Canal+. Wtorkowa rywalizacja VfB Stuttgart – Sparta Praga będzie transmitowana w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Dostęp do meczu można uzyskać poprzez wykupienie pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Poza spotkaniami Ligi Mistrzów w pakiecie znajdują się również mecze PKO BP Ekstraklasy.

