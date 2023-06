PressFocus Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Stuttgart – HSV, gdzie oglądać

VfB Stuttgart wciąż ma szansę na pozostanie w Bundeslidze. Ostatecznie na pięć ostatnich kolejek piłkarze tej drużyny przegrali tylko jedno spotkanie. By do tego doszło, Die Schwaben muszą pokonać w dwumeczu Hamburger SV. Ta ekipa wygrała trzy ostatnie starcia w 2. Bundeslidze, z pewnością znajduje się zatem w odpowiednim rytmie, by zagrozić faworytowi. Na pewno gracze gości mają też w głowie perspektywę rewanżu u siebie.

Stuttgart – HSV, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania meczów Bundesligi ma platforma streamingowa Viaplay. Czwartkowego spotkania nie zobaczymy zatem w tradycyjnej telewizji.

Stuttgart – HSV, transmisja online

Mecz barażowy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Mercedes-Benz Arena.

Stuttgart – HSV, kursy bukmacherskie

Reprezentant Bundesligi jest zdecydowanym faworytem nadchodzącego starcia.

VfB Stuttgart Hamburg SV 1.68 4.30 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 czerwca 2023 10:39 .

