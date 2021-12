PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski podczas meczu ze Mainz

Stuttgart – Bayern: transmisja za darmo oraz stream online. Bawarczycy po ostatnich zwycięstwach powiększyli swoją przewagę nad rywalami, ale nie zamierzają na tym poprzestawać. We wtorek ponownie wybiegną na boisko z jednym celem, jakim będzie wywalczenie kompletu punktów w wyjazdowym meczu w Stuttgarcie. Mecz nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji, ale przedstawiamy sposób, w jaki można obejrzeć spotkanie zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Na dwie kolejki przed zakończeniem rundy jesiennej Bundesligi Bayern Monachium ma sześć punktów przewagi na drugą Borussią Dortmund i dziesięć nad trzecim Bayerem Leverkusen. W ostatnich tegorocznych spotkaniach podopieczni Juliana Nagelsmanna będą chcieli przynajmniej tę przewagę utrzymać. Celem na wtorkowy mecz ze Stuttgartem i ostatni pojedynek z Wolfsburgiem będzie zgarnięcie pełnej puli.

Bayern w ostatnich meczach regularnie zdobywa komplet punktów, ale wygrane wcale nie przychodziło mu łatwo. Do meczu ze Stuttgartem, który plasuje się obecnie tuż nad strefą spadkową, przystąpią w roli zdecydowanego faworyta. W ostatnich latach Bayern bez większych problemów wygrywał bezpośrednie pojedynki, ale w żadnym wypadku nie może lekceważyć swojego przeciwnika, który w ostatnich trzech ligowych spotkaniach zdobył siedem punktów.

Każdy inny wynik niż wygrana drużyny Roberta Lewandowskiego, który wybiegnie na murawę w wyjściowej jedenastce, będzie bardzo dużą niespodzianką. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Stuttgart – Bayern.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Sytuacja z prawami do transmisji meczów Bundesligi od początku tego sezonu nie uległa zmianie. Należą one do Viaplay, które transmisje “na żywo” udostępnia jedynie na swojej platformie streamingowej, co oznacza, że rywalizacji w niemieckiej ekstraklasie nie możemy oglądać w tradycyjnej telewizji. Aby mieć dostęp do platformy wymagane jest wykupienie miesięcznej subskrypcji, ale jest również inny sposób na obejrzenie wtorkowego meczu Stuttgartu z Bayernem zupełnie za darmo. Niżej przedstawiamy co trzeba zrobić, aby mieć dostęp do transmisji.

Stuttgart – Bayern, transmisja online

Wtorkowe spotkanie Stuttgartu z Bayernem obejrzymy na platformie Viaplay, ale musimy się liczyć z poniesieniem wydatku w wysokości 34 złotych. Tyle trzeba bowiem wyłożyć za miesięczna subskrypcję. Ale jak już wspomnieliśmy mamy sposób, aby obejrzeć to spotkanie zupełnie za darmo. Umożliwia to legalny bukmacher STS.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Spotkania niemieckiej Bundesligi są dostępne na stronach niektórych legalnych polskich bukmacherów, a jednym z nich jest STS zakłady bukmacherskie. Co trzeba zrobić, aby odblokować sobie transmisję meczu Stuttgart – Bayern? To proste! Przede wszystkim trzeba posiadać zarejestrowane konto w STS. Jeżeli jeszcze go nie mecz możesz je założyć klikając w poniższy link. Pamiętaj również o podaniu kodu promocyjnego GOAL.

Drugim warunkiem jest natomiast zagranie dowolnego zakładu w ostatnich 24 godzin. Nie ma tutaj jednak żadnych warunków dotyczących minimalnego kursu czy stawki.

Stuttgart – Bayern, kursy bukmacherskie

Tak jak w większości spotkań Bundesligi, także w tym przypadku bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego, na konto którego zespołu może trafić komplet punktów. Zdecydowanym faworytem według nich jest Bayern.

VfB Stuttgart Bayern Monachium 10.0 6.50 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14. grudnia 2021 09:18 .

