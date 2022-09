fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Gdzie oglądać mecz Stal Rzeszów – Wisła Kraków? Bardzo ciekawie zapowiada się druga sobotnia potyczka 10. kolejki Fortuna 1 Ligi. Biała Gwiazda podchodzi do tego starcia w roli faworyta, ale drużyna Daniela Myśliwca na pewno zawiesi wysoko poprzeczkę gościom. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję w TV i online z udziałem Stali i Wisły. Spotkanie zacznie się już o 17:30.

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, gdzie obejrzeć

Beniaminek Fortuna 1 Ligi w tej kampanii zdążył przyzwyczaić, że gra niezwykle ofensywnie. Ostatnio jednak Stal Rzeszów ma kłopoty z odnoszeniem zwycięstw. Drużyna Daniela Myśliwca przegrała dwa ostatnie mecze, ulegając kolejno Zagłębiu Sosnowiec (0:1) w ligowych zmaganiach i Koronie Kielce w krajowych pucharze (po serii rzutów karnych 6:7). Na swoim obiekcie Stal jednak była górą w każdym z dwóch ostatnich meczów.

Zadyszki dostali też 13-krotni mistrzowie Polski. Wisła Kraków przed tygodniem uległa na swoim stadionie Puszczy Niepołomice (2:3). Wcześniej w lidze krakowianie przegrali również z Chrobrym Głogów (1:2). Jednocześnie podopieczni Jerzego Brzęczka będą chcieli za wszelką cenę wrócić na zwycięski szlak.

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, transmisja na żywo w TV

Potyczkę Stal – Wisła będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania zostanie przeprowadzona na antenie Polsat Sport Extra. Mecz zacznie się o 17:30.

Stal Rzeszów – Wisła Kraków: transmisja na żywo za darmo

Kibicu, jeśli nie masz dostępu do kanałów Grupy Polsat, to mamy dobre wieści. Mecz można zobaczyć za darmo. Dokładnie tak. Świetna promocję przygotował bukmacher Fuksiarz, który po spełnieniu konkretnych warunków aktywuje na 30 dni za darmo pakiet sportowy na platformie Polsat Box Go. Co ważne, zyskuje się w nim nie tylko dostęp do wszystkich spotkań Fortuna 1 Ligi, ale także meczów PKO Ekstraklasy na antenach CANAL+, czy Ligi Mistrzów w Polsat Sport Premium. Poniżej prezentujemy informacje, co należy zrobić, aby pakiet został uruchomiony.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, transmisja online

Batalię Stal Rzeszów – Wisła Kraków można oglądać na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać zarówno na smartfonach i tabletach, jak i na Smart TV. Spotkanie zacznie się o 17:30.

Stal Rzeszów – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Twardy orzech do zgryzienia można mieć z wytypowaniem faworyta w starciu Stal – Wisła. Bukmacherzy większe szanse na wygraną dają zawodnikom Białej Gwiazdy.

1. liga Stal Rzeszów Wisła Kraków 3.32 3.40 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 września 2022 12:13 .

