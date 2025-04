PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Stal Rzeszów – Wisła Płock, gdzie oglądać?

Stal Rzeszów podejmie na własnym stadionie Wisłę Płock w meczu 27. kolejki Betclic 1. Ligi. Przed ekipą z województwa podkarpackiego bardzo trudne zadanie, gdyż przyjdzie jej zmierzyć się z drużyną, która aspiruje do awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy.

Czy podopieczni Mariusza Misiury wywiążą się z roli faworyta? Wszystkiego dowiemy się już dzisiaj wieczorem (czwartek, 10 kwietnia). Pierwszy gwizdek wybrzmi w tym pojedynku o godzinie 18:00. Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Stal Rzeszów – Wisła Płock.

Stal Rzeszów – Wisła Płock, transmisja w TV

Spotkanie Stal Rzeszów – Wisła Płock nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji.

Stal Rzeszów – Wisła Płock, transmisja online

Pierwszoligowy mecz możesz za to obejrzeć w internecie, a mianowicie na stronie tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji TVP Sport, gdzie zawody skomentuje Krzysztof Lenarczyk. Warto dodać, że wszystkie spotkania tych rozgrywek można również śledzić w specjalnej usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto u tego bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Stal Rzeszów – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na triumf w czwartkowej potyczce mają goście. Kurs na wygraną Stali Rzeszów wynosi około 2.80, a współczynnik na zwycięstwo Wisły Płock to mniej więcej 2.35. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku u tego bukmachera.

Stal Rzeszów Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 kwietnia 2025 05:04 .

