Stal – Wisła, gdzie oglądać?

Wisła Kraków ma jeden cel przed drugą rundą rywalizacji w Fortuna 1 Lidze. Drużyna prowadzona przez Alberta Rude ma wywalczyć awans do Ekstraklasy, najlepiej unikając przy tym baraży. Marsz w tym kierunku Biała Gwiazda ma rozpocząć w niedzielne popołudnie, kiedy na wyjeździe zmierzy się ze Stalą Rzeszów. Wiślacy nie dopuszczają do siebie innego rozwiązania niż powrót do Krakowa z kompletem punktów.

W tym sezonie obie drużyny grały ze sobą już dwukrotnie. Ligowe spotkanie w Krakowie zakończyło się bezbramkowym remisem, natomiast w walce o ćwierćfinał Pucharu Polski zdecydowanie górą była Wisła, która wygrała 4:1. Do niedzielnego spotkania również przystąpi w roli wyraźnego faworyta. Sprawdź typy na mecz Stal – Wisła.

Stal – Wisła, transmisja w TV

Mecze z udziałem Wisły Kraków to regularny punkt ramówki sportowych kanałów Polsatu. Niedzielne spotkanie Stal – Wisła, które rozpocznie się o godzinie 12:40, będzie można oglądać “na żywo” na kanale Polsat Sport.

Stal – Wisła, transmisja online

Mecze Fortuna 1 Ligi można oglądać również za pośrednictwem internetu. Transmisja, między innymi z meczu Stal – Wisła, dostępna jest w usłudze Polsat Box Go.

Stal – Wisła, kto wygra?

Stal – Wisła, kursy bukmacherskie

Wisła jest faworytem niedzielnego spotkania, także zdaniem bukmacherów. Kursy na wygraną Białej Gwiazdy nie przekraczają 1.85, podczas gdy na zwycięstwo gospodarzy można postawić nawet po kursie 4.40.

Stal Rzeszów Wisła Kraków 4.40 3.90 1.85