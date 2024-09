PressFocus Na zdjęciu: Nemanja Nedić

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stal – GKS: gdzie oglądać?

W poniedziałek odbędą się ostatnie dwa mecze 11. kolejki Betclic 1. Ligi. Jednym z nich będzie rywalizacja Stal Rzeszów – GKS Tychy. Gospodarze po świetnym początku sezon złapali słabszą formę, co odzwierciedla seria pięciu spotkań z rzędu bez zwycięstwa. Przed własną publicznością stoją przed wielką szansą na przełamanie kiepskiej passy, gdyż goście wygrali jak dotąd tylko jeden mecz w lidze. Sprawdź typy na mecz Stal Rzeszów – GKS Tychy.

Stal – GKS: transmisja w TV

Brak transmisji w telewizji.

Stal – GKS: transmisja online

Poniedziałkowe spotkanie Stal Rzeszów – GKS Tychy będzie transmitowane w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Co więcej, mecz będzie dostępny w usłudze Betclic TV. Do odblokowania dostępu do transmisji wystarczy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również posiadać na koncie dowolną ilość środków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stal – GKS: kto wygra?

Kto wygra mecz? Stal Rzeszów 0% Remis 0% GKS Tychy 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Stal Rzeszów

Remis

GKS Tychy

Stal – GKS: kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic faworytem meczu będzie Stal Rzeszów. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.00, zaś na wygraną gości 3.40. Zdarzenie, że spotkanie zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 3.40.

Stal Rzeszów GKS Tychy 2.00 3.40 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2024 08:41 .

Gdzie oglądać mecz Stal Rzeszów – GKS Tychy? Spotkanie można obejrzeć w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Stal Rzeszów – GKS Tychy? Mecz odbędzie się w poniedziałek (30 września) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.