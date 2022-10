fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Stal Mielec – Pogoń Szczecin: transmisja meczu w TV i online. Pierwsze spotkanie 12. kolejki PKO Ekstraklasie zapowiada się bardzo interesująco. Mielczanie zmierzą się z wiceliderem rozgrywek. Zapoznaj się z informacjami, gdzie znaleźć transmisję meczu w telewizji i w internecie.

Stal Mielec – Pogoń Szczecin, gdzie oglądać

Pięć punktów dzieli obie ekipy w ligowej klasyfikacji. Stal Mielec plasuje się aktualnie na dziewiątym miejscu. Tymczasem na drugiej pozycji plasuje się Pogoń Szczecin.

Drużyna Adama Majewskiego podejdzie do piątkowej potyczki po cenne wygranej w Legnicy z miejscową Miedzią (2:0). W roli gospodarza mielczanie przegrali jednak ostatnio z Widzewem Łódź (0:3).

W świetnej dyspozycji wydaje się ekipa ze Szczecina. Pogoń nie przegrała już od pięciu meczów, notując w nich trzy zwycięstwa i dwa remisy. W trakcie minionego weekendu na otwarcie nowego stadionu Granatowo-bordowi pokonali Lechię Gdańsk (2:1).

Stal Mielec – Pogoń Szczecin, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie będzie transmitowane w polskiej telewizji sportowej. Mecz będzie dostępny na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ sport 3 i CANAL+ Sport Family. Starcie zacznie się o godzinie 18:00. Skomentują je Michał Mitrut i Michał Trela.

Stal Mielec – Pogoń Szczecin, transmisja online

Portowcy mają zamiar w Mielcu zrobić wszystko, aby wrócić na fotel lidera rozgrywel. Spotkanie Stal – Pogoń będzie można zobaczyć w telewizji na antenach CANAL+. Zachęcamy natomiast do skorzystania z usługi CANAL+ online, dzięki której można śledzić nie tylko mecze PKO Ekstraklasy. Dzięki tej usłudze do dyspozycji widzów są też takie programy jak między innymi Eleven Sports, czy Polsat Sport Premium umożliwiające dostęp do spotkań La Liga, Serie A, czy Ligi Mistrzów.

Stal Mielec – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w tym starciu są goście. Kurs na wygraną Pogoni wynosi mniej więcej 1,95.

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Pogoń Szczecin 3.85 3.60 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2022 10:18 .