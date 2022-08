Stal Rzeszów – ŁKS: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (14.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Stali Rzeszów

Stal Rzeszów – ŁKS to bez wątpienia jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów w ramach szóstej kolejki Fortuna 1 Ligi. Gospodarze na razie nie plasują się w tabeli na jednej z czołowych lokat, ale gra ekipy Daniela Myśliwca może się podobać. Z kolei coraz lepiej wygląda zespół Kazimierza Moskwa. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisje ze starcia w TV i online.

Stal Rzeszów – ŁKS, gdzie oglądać

Stal Rzeszów i ŁKS to zespoły, które w ligowej tabeli dzieli różnica siedmiu punktów. Gospodarze przed niedzielnym starciem plasują się na 12. pozycji. Tymczasem wiceliderem rozgrywek są łodzianie.

Stal przystąpi do meczu szóstej kolejki Fortuna 1 Ligi po dwóch spotkaniach bez wygranej. Rzeszowianie przegrali z Ruchem Chorzów (2:3) i zremisowali z Chojniczanką Chojnice (1:1).

Tymczasem ŁKS może pochwalić się passą czterech kolejnych zwycięstw, pozostawiając w pokonanym polu: GKS Tychy (0:1), SKRĘ Częstochowa (2:1), Chrobry Głogów (3:2) i Puszczę Niepołomice (2:0).

Stal Rzeszów – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Potyczka w Rzeszowie będzie transmitowana w polskiej telewizji sportowej. Spotkanie będzie emitowane na antenie Polsat Sport Extra. Mecz zacznie się o 12:40.

Stal Rzeszów – ŁKS, transmisja za darmo

Stal z ŁKS-em po raz ostatni miała okazje grać w czerwcu w sparingu. Wówczas górą byli rzeszowianie (1:0). Stal wygrała także spotkanie kontrolne w lipcu minionego roku (4:1).

Batalię ekipy Daniela Myśliwca z podopiecznymi Kazimierza Moskala będzie można zobaczyć również w internecie. Będzie to możliwe dzięki platformie streamingowej Polsat Box Go.

Przede wszystkim trzeba zarejestrować konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o minimalnej wartości 50 zł, który można przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych, w ciągu 48 godzin aktywny będzie od bukmachera darmowy dostęp do pakietu sportowego na Polsat Box Go.

Stal Rzeszów – ŁKS, transmisja online

Tak jak już wspomnieliśmy transmisje ze spotkania Stal – ŁKS będzie także dostępna na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać dzięki dedykowanej stronie internetowej, a także aplikacjom mobilnym dostępnym na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS oraz na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o 12:40.

Stal Rzeszów – ŁKS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy typują, że faworytem potyczki w Rzeszowie są goście. Niemniej różnicą w kursach jest niewielka.

