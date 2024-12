Stal Mielec – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.12.2024)

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Marc Gual

Stal – Legia, gdzie oglądać?

Na zakończenie niedzielnych zmagań w ramach 17. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy obejrzymy spotkanie, w którym Stal Mielec przed własną publicznością podejmie Legię Warszawa. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach, ponieważ w swoim ostatnim meczu pokonali Radomiak Radom (2:1).

Legia Warszawa natomiast w środku tygodnia rywalizowała w Lidze Konferencji Europy. Podopieczni Goncalo Feio pokonali Omonię Nikozja (3:0). Nadchodzące spotkanie w Mielcu zatem zapowiada się niezwykle interesująco.

Stal – Legia, transmisja w TV

Spotkanie Stal Mielec – Legia Warszawa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP Sport, Canal+ 4K Ultra, Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3.

Stal – Legia, transmisja online

Transmisja tego starcia dostępna będzie także na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Teraz dostęp możesz uzyskać w cenie 59 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące.

Stal – Legia, kto wygra?

Stal – Legia, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że Legia Warszawa będzie w roli faworyta w Mielcu. Jeśli twierdzisz, że pełna pula powędruje do gości, to taki kurs u bukmachera STS wynosi około 1.88. Tymczasem kurs na triumf Stali Mielec wynosi mniej więcej 4.00.

Stal Mielec Legia Warszawa 4.50 4.10 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2024 10:25 .

Gdzie obejrzeć mecz Stal – Legia? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach TVP Sport, Canal+ 4K Ultra, Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Stal – Legia? Spotkanie odbędzie się już w niedzielę (1 grudnia) o godzinie 17:30.

