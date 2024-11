fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

St. Pauli – Bayern, gdzie oglądać?

Interesująco zapowiada się potyczka w ramach 10. kolejki Bundesligi z udziałem FC St. Pauli i Bayernu Monachium. Bawarczycy są aktualnie liderem rozgrywek. Tymczasem rywal wielokrotnych mistrzów Niemiec znajduje się tuż nad strefą spadkową. Monachijski zespół powalczy o czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo. Z kolei St. Pauli ma zamiar odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. Starcie z udziałem obu drużyn rozpocznie się o godzinie 15:30. Sprawdź nasze typy.

St. Pauli – Bayern, transmisja TV

Transmisji ze spotkania St. Pauli – Bayern Monachium nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany tylko w internecie.

St. Pauli – Bayern, transmisja online

Wszystkie mecze Bundesligi są transmitowane oczywiście za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Nie inaczej będzie ze starciem St. Pauli i Bayernu Monachium. Spotkanie można obejrzeć również w usłudze STS TV.

St. Pauli – Bayern, sonda?

St. Pauli – Bayern, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Bayernu Monachium kształtuje się w wysokości 1.22-1.25. Remis oszacowano na 6.20-7.40. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo St. Pauli oszacowana została na 9.40-11.50.

Gdzie obejrzeć mecz St. Pauli – Bayern? Spotkanie będzie dostępne w internecie na Viaplay oraz w usłudze STS TV Kiedy odbędzie się spotkanie St. Pauli – Bayern? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (9 listopada) o godzinie 15:30.

