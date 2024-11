FC St. Pauli – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2024)

FC St. Pauli - Bayern Monachium: typy i kursy na mecz 10. kolejki rozgrywek Bundesligi. "Bawarczycy" w najbliższym meczu podejmą beniaminka. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (9 października) o godzinie 15:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich oraz Kingsley Coman

St. Pauli Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2024 18:28 .

St. Pauli – Bayern, typy bukmacherskie

Już w najbliższą sobotę Bayern Monachium rozegra mecz w ramach 10. kolejki rozgrywek Bundesligi. Podopieczni Vincenta Kompany’ego zmierzą się na wyjeździe z FC St. Pauli. Będzie to starcia lidera tabeli z beniaminkiem, który zalicza przeciętny start sezonu. Bez wątpienia zatem zdecydowanym faworytem rywalizacji na Millerntor-Stadion jest ekipa prowadzona przez Vincenta Kompany’ego. Ja spodziewam się, że w tym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zachowa czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

St. Pauli – Bayern, ostatnie wyniki

FC St. Pauli obecnie nie znajduje się w najlepszej formie. Beniaminek Bundesligi w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł jedną zwycięstwo (2:0 z Hoffenheim), zaliczył jeden remis (0:0 z VfL Wolfsburg), a także poniósł aż trzy porażki (2:3 z Hannover 96 w meczu towarzyskim, 1:2 z Borussią Dortmund oraz 2:4 z RB Lipsk w Pucharze Niemiec).

Bayern Monachium natomiast może się pochwalić dobrą dyspozycją. “Bawarczycy” bowiem odnieśli cztery zwycięstwa (5:0 z Bochum, 4:0 z Mainz, 3:0 z Unionem Berlin oraz 1:0 z Benfiką w Lidze Mistrzów), a także ponieśli jedną porażkę (1:4 z FC Barceloną w Lidze Mistrzów).

St. Pauli – Bayern, historia

Ostatnie starcia między tymi zespołami miały miejsce w sezonie 2010/11 rozgrywek Bundesligi. Wówczas oba spotkania zakończyły się wygranymi Bayernu Monachium. “Bawarczycy” jesienią zwyciężyli 3:0, natomiast jesienią padł wynik 8:1.

St. Pauli – Bayern, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Bawarczyków”, to kursy na takie zdarzenie oscylują granicach 1.25 – 1.28. W przypadku zwycięstwa FC St. Pauli wynosi nawet 9.75. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

St. Pauli – Bayern, kto wygra?

St. Pauli – Bayern, przewidywane składy

St. Pauli Alexander Blessin Bayern Monachium Vincent Kompany St. Pauli Alexander Blessin 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Bayern Monachium Vincent Kompany Rezerwowi 4 David Nemeth 10 Danel Sinani 14 Fin Stevens 19 Andreas Albers 20 Erik Ahlstrand 25 Adam Dzwigala 32 Eric Oelschlägel 34 Muhammad Dahaba 39 Robert Wagner 7 Serge Gnabry 8 Leon Goretzka 10 Leroy Sane 15 Eric Dier 18 Daniel Peretz 25 Thomas Müller 27 Konrad Laimer 39 Mathys Tel 48 Adam Aznou

St. Pauli – Bayern, transmisja

Spotkanie FC St. Pauli – Bayern Monachium obejrzysz za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek rywalizacji już w sobotę (9 listopada) o godzinie 15:30.

